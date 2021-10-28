Ekranların enerjik sunucusu Kadir Ezildi'nin estetiksiz halini görenler şaştı kaldı!

Temizlik Benim İşim programıyla gönüllere taht kuran ve şimdilerde En Hamarat Benim yarışmasıyla evlere konuk olan Kadir Ezildi'nin burun estetiği yaptırmadan önceki hali, sevenlerini şaşırttı.

Lise yıllarında başlayan temizlik takıntısı ve sosyal medyada paylaştığı videolarla ilgi çeken Kadir Ezildi, TLC'de yayınlanan Temizli Avcıları programıyla ekran macerasına başlamıştı.

Daha önce bir hastanede hasta bakıcı olarak çalışan Kadir Ezildi, FOX TV'nin Temizlik Benim İşim yarışmasıyla Türk halkının kalbini kazandı.

Yeni sezonda En Hamarat Benim ile ekranlara gelen Kadir Ezildi, burun estetiği yaptırdığını sık sık dile getiriyordu.

Ezildi'nin burun estetiği yaptırmadan önceki hali, görenleri şaşırttı. İşte Kadir Ezildi'nin estetiksiz hali:



