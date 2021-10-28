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  4. Ekranların enerjik sunucusu Kadir Ezildi'nin estetiksiz halini görenler şaştı kaldı!

Ekranların enerjik sunucusu Kadir Ezildi'nin estetiksiz halini görenler şaştı kaldı!

28.10.2021 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FOX ekranlarının sevilen yarışması En Hamarat Benim'in güler yüzlü sunucusu Kadir Ezildi'nin estetiksiz halini görenler şaşıp kaldı.

Ekranların enerjik sunucusu Kadir Ezildi'nin estetiksiz halini görenler şaştı kaldı!

Temizlik Benim İşim programıyla gönüllere taht kuran ve şimdilerde En Hamarat Benim yarışmasıyla evlere konuk olan Kadir Ezildi'nin burun estetiği yaptırmadan önceki hali, sevenlerini şaşırttı.

Ekranların enerjik sunucusu Kadir Ezildi'nin estetiksiz halini görenler şaştı kaldı!

Lise yıllarında başlayan temizlik takıntısı ve sosyal medyada paylaştığı videolarla ilgi çeken Kadir Ezildi, TLC'de yayınlanan Temizli Avcıları programıyla ekran macerasına başlamıştı.

Ekranların enerjik sunucusu Kadir Ezildi'nin estetiksiz halini görenler şaştı kaldı!

Daha önce bir hastanede hasta bakıcı olarak çalışan Kadir Ezildi, FOX TV'nin Temizlik Benim İşim yarışmasıyla Türk halkının kalbini kazandı.

Ekranların enerjik sunucusu Kadir Ezildi'nin estetiksiz halini görenler şaştı kaldı!

Yeni sezonda En Hamarat Benim ile ekranlara gelen Kadir Ezildi, burun estetiği yaptırdığını sık sık dile getiriyordu.

Ekranların enerjik sunucusu Kadir Ezildi'nin estetiksiz halini görenler şaştı kaldı!

Ezildi'nin burun estetiği yaptırmadan önceki hali, görenleri şaşırttı. İşte Kadir Ezildi'nin estetiksiz hali:

Ekranların enerjik sunucusu Kadir Ezildi'nin estetiksiz halini görenler şaştı kaldı!

Ekranların enerjik sunucusu Kadir Ezildi'nin estetiksiz halini görenler şaştı kaldı!

Ekranların enerjik sunucusu Kadir Ezildi'nin estetiksiz halini görenler şaştı kaldı!


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