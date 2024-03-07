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    4. Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili o anısını anlattı! 'Hayat boyu o borcu ödeyemeyecek'

    Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili o anısını anlattı! 'Hayat boyu o borcu ödeyemeyecek'

    Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
    07.03.2024 23:59
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    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Oğuzhan Uğur'un Mevzular programına konuk oldu. Programın tanıtımı yayınlanırken İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir anısını anlattığı anlar gündem oldu. İmamoğlu, Erdoğan için "Hayat boyu o borcu ödeyemeyecek" dedi.

    31 Mart'taki yerel seçimler için geri sayım sürerken CHP'nin İstanbul adayı, mevcut belediye başkanı Ekrem İmamoğlu, Oğuzhan Uğur'un Mevzular programına konuk oldu.

    İmamoğlu'nun programı henüz yayınlanmazken tanıtım bölümü paylaşıldı. Konuklar arasında bir kişi "Sayın Erdoğan'ı nasıl bir lider olarak görüyorsunuz?" sorusunu İmamoğlu'na yöneltti.

    "HAYAT BOYU O BORCU ÖDEYEMEYECEK"

    İmamoğlu ise şu yanıtı verdi:

    "Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin son 30 yılına damga vurmuş önemli bir siyasetçidir. Fikirlerimiz büyük oranda terstir. Daha ileriye gideyim; İlk belediye başkanı olduğu dönemde, ilk aylarında lokantasında misafir etmiş bir esnafım, 23-24 yaşında... Benim lokantamda köfte yedi, parasını almadım. Hayat boyu o borcu ödeyemeyecek."


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