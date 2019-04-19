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Ekrem İmamoğlu'nun dün yayımlanan videosunun ardından herkes Google'da antrikotu aradı

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 19.04.2019 11:48 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun belediye mutfağındaki "antrot" diyaloğunun ardından Google'da kelimenin arama popülerliği yüzde 100'e fırladı.

Ekrem İmamoğlu'nun dün yayımlanan videosunun ardından herkes Google'da antrikotu aradı

17 Nisan çarşamba günü mazbatasını alarak göreve başlayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun belediye mutfağında "Yemekte ne var" sorusuna "antrikot" yanıtını almasının ardından verdiği yanıt sosyal medyada olay oldu.

Ekrem İmamoğlu'nun dün mesaisinin ilk gününde belediyede çalışanlarla tanıştığı sırada mutfak bölümünde "Yemekte ne vardı bugün" sorusuna "Musakka vardı. Sizin için de antrikot" yanıtını aldı. İmamoğlu, "Olmaz, yanlış. Birine musakka, birine antrikot olmaz. Bir dahakine aynısı olacak’ dedi.

Videonun yayımlandığı 18 Nisan tarihinden itibaren Google'da antrikot kelimesinin arama popülerliği yüzde 2'den yüzde 100'e fırladı.

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Kelimenin en çok arandığı iller ise Mardin, Diyarbakır, Şırnak, Hatay, Adıyaman oldu. Antrikot kelimesini arayan kullanıcılar aynı zamanda "Musakka nedir", "Ekrem İmamoğlu antrikot" sorgulatmaları da yaptı.

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ANTRİKOT NEDİR?

Fransızca'da, entrecôte kelimesi biftek için kullanılan bir sığır eti kesim anlamına gelir. Geleneksel bir entrecôte, İngilizce konuşan dünyanın farklı bölgelerinde kaburga, kaburga, kulüp, Scotch fileto veya Delmonico olarak bilinen bifteklere karşılık gelen kaburga bölgesinden gelir.

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
çay ocağına girip yemekte ne var diye soruyor sizde buna inanıyorsunuz hani ortada kazan ? hani tencere.Belediye açıklama yaptı tek çeşit yemek çıkıyor diye ucuz kahramanlıkla şişirmeyin
Dostum orası çay ocağına benziyormuş bildiğin mutfak
halk antrikotun ne olduğunu bilmiyor ama ejder meyveli smoothie içene oy veriyor...
ulkenin ekonomik gucu burdan belli oluyor. antrikotu bilmeyen,evine ayda yarim kilo et giren,vekilin cay sikit ile doyun diyen bir memleketiz.
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