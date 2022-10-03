Ekrem İmamoğlu'nun Sabiha Gökçen metrosu ile ilgili sözlerine Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu'ndan yanıt! 'Bu emek hırsızlığıdır'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, CNN TÜRK'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında açıklamalarda bulundu. Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı Sabiha Gökçen metro hattı ile ilgili de konuşan Karaismailoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Twitter hesabından yaptığı paylaşıma da yanıt verdi.

İmamoğlu'nun attığı tweet'in karşılığının emek hırsızlığı olduğunu belirten Karaismailoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bu tweet'in karşılığı tam bir emek hırsızlığıdır. Çünkü çalışma arkadaşlarımızın alın teri var. Siz akşam keyif yaparken oturduğunuz yerden atılan 16 saniyelik bir tweet'le arkadaşlarımızın emeğini çalamazsınız. Bunu konuşacak bir şey yok. Cevap vermeye değmez. Bir adam çıkmış bir tanesi keyif yaparken tweet atarak üstüne çökmeye çalışıyor. Böyle bir şey olmaz. Bugüne kadar 4.4 milyar liralık tamamen bakanlığımız tarafından bu proje bitti. Raylı sistemleri yapmak büyükşehirlerin görevleridir. Hiç metro yapmadığı gibi devam eden metro hatları vardı. Kayda değer bir ilerleme yok. Ama algı oyunlarıyla oturdukları yerden sahip çıkmak olmaz."

İMAMOĞLU TWEET'İNDE NE DEMİŞTİ?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından Sabiha Gökçen metrosunun açılışı sonrası yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bugün açılışı yapılan metro hattının maliyeti İBB tarafından karşılanmaktadır. Yani, aslında tüm ülkede olduğu gibi yatırımların tek sahibi kıymetli vatandaşlarımızdır. Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu İstanbul’umuza hayırlı olsun."

Bugün açılışı yapılan metro hattının maliyeti İBB tarafından karşılanmaktadır. Yani, aslında tüm ülkede olduğu gibi yatırımların tek sahibi kıymetli vatandaşlarımızdır. Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu İstanbul’umuza hayırlı olsun. pic.twitter.com/xWx2JmUY0u — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) October 2, 2022



