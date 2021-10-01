Ekstra güvenlik sağlayan en iyi araç içi kamera sistemi çeşitleri

Son teknolojiye sahip araç içi kamera sistemi araçların adeta bel kemiği. Hem kendinizin hem de aracınızın güvenliği için bu sistemler büyük önem teşkil ediyor. Araç kullanırken dikkatli bir sürücü olsanız da kontağı çevirdiğiniz andan itibaren türlü türlü kaza riskleriyle karşılaşabilirsiniz. Ayrıca herhangi bir yerde park halinde duran aracınız hırsızlık ya da gasp tehlikesi ile karşı karşıya kalabilir. Bu etapta önlem almak adına araç içi kamera sistemleri şahane bir alternatif. "Ben bu sistemi nereden bulacağım?" diye endişelenmenize gerek yok. Evinizin konforunda araç içi kamera tavsiyelerine tek tıkla ulaşabilirsiniz.

Philips CVR208 Full HD 1080P Akıllı Araç Kamerası

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Araç içi kamera fiyatları bütçeleri bir tık zorlayabiliyor. Philips CVR208, bütçesi kısıtlı kullanıcılar için fiyat performans noktasında son derece iyi işler çıkarıyor. Full HD görüntü kalitesi ile kayıt esnasında son derece keskin ve net görüntüler sunuyor. 140° görüş açısı sayesinde sürüş sırasında kör nokta oranını minimuma indirerek araç etrafında olan biten her şeyi kayıt altına alabiliyor. Philips CVR 208 gücünü GC2053 chipset’ten alıyor ve düşük ışık olduğu durumlarda segmentine göre oldukça iyi bir görüntü kalitesini kullanıcılarına sunuyor. Bu ürünü satın aldığınız zaman ürünle birlikte çakmaklık adaptörü ve kablo da geliyor. Cihazın arka kısmındaki 2,4'' TFT ekran sürüş sırasında bütün kamera özelliklerini deneyimleyebilmenize olanak tanıyor. Bununla birlikte bu ekran, cihazınızın aldığı kayıtları izlemek istediğinizde yüksek çözünürlüğü sayesinde kesintisiz ve parlak bir izleme olanağı sunuyor.

Cebiniz ve aracınız için son derece uygun olan bu ürünü incelemek veya satın almak için buraya göz atabilirsiniz.

Yi Nightscape Dash Akıllı Araç Kamerası (TR Distribütörü)

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Yi Nightscape Dash, araç içi kamera sistemleri klasmanında kısıtlı bütçeye şahane özellikler sunan bir diğer fiyat performans modeli. Sony Starvis lens sistemi sayesinde Full HD kalitede kayıt yapabiliyor. 140° geniş görüş açısı sayesinde neredeyse hiç kör nokta olmadan kullanıcılarına 3 şeritlik bir görüş açısı imkanı tanıyor. Kendi klasmanında en iyi gece performansına sahip olan Yi Nightscape Dash bu başarısını Sony Starvis görüntü sensörüne borçlu. Sony Starvis sensor entegrasyonu sayesinde düşük ışık koşullarına rağmen akıl almaz bir ışık hassasiyeti performansı ile şahane bir gece çekim olanağı sunuyor. Uygulama marketlerinden ücretsiz olarak indirebileceğiniz YI Dash uygulaması sayesinde kamera kayıtlarını kolaylıkla telefonunuza indirebilir ve izleyebilirsiniz.

Son derece kaliteli, işlevli ve ergonomik olan bu araç içi kamera modelini buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

Nefu PLabo Full HD Wi-Fi Araç İçi Kamera, 2 Kameralı Akıllı Araç Kamerası

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Araç içi kamera önerilerinde yer verdiğimiz bir diğer ürün olan Nefu PLabo, üst kalite özellikleriyle muazzam bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. 2 bağımsız ön ve arka kamerası ile oldukça net ve keskin görüntüler kaydedebiliyor. Altı katmanlı lens yapısı sayesinde gece koşullarındaki düşük miktar ortam ışığını en verimli şekilde kullanıyor ve görüntüyü parlaklaştırıyor. Gündüz koşullarında ise bu lens, parlak görüntü üzerindeki güneş ışığından kaynaklı bozulmaların önüne geçiyor ve 145° geniş görüş açısı ile tüm ayrıntıları en iyi şekilde aktarıyor. Cihazda bulunan G-Sensor, herhangi bir kaza veya darbe anında o esnada kaydedilen görüntüyü güvenceye alıp önemli kayıtların kaybolmasını engelliyor. Nefu PLabo, voltaj koruması özelliği sayesinde aracınızdaki akü voltaj dalgalanmalarını ölçüyor ve aracınız park durumundayken akü voltajı belli bir seviyenin altına inerse otomatik olarak kendimi bekleme moduna alıyor.

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Gnet L2 2 Kameralı Full HD LCD Araç İçi Kamera

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Gnet L2; premium özelliklerini, klasmanındaki ürünlere göre son derece uygun bir fiyata kullanıcısına sunuyor. Yüksek çözünürlüklü görüntüsü ile Full HD 30 FPS kayıt yapabiliyor. Bununla birlikte içinde bulunan CMOS sensörünün düşük ışık ortamındaki performansı profesyonel kameraları aratmıyor. 6 katmanlı lens yapısı gündüz sürüşlerinde güneş ışığından kaynaklı görüntüdeki deformasyonları önlüyor ve gece saatlerindeki ışığı en verimli şekilde kullanıyor. 2 kanallı yapısı ile 140° geniş görüş açısı sayesinde araç içinde ve çevresinde olup biten her şeyi kayıt altına alıyor. G-Sensor ile bu kayıtlar hiçbir zaman kaybolmuyor. Bununla birlikte hareket sensörü, aracınız park halinde iken herhangi bir hareket algılarsa direkt kayda geçiyor ve kötü olaylar yaşamanıza engel oluyor. Akıllı cihazlarınıza indirip kullanabileceğiniz uygulaması sayesinde uzaktan kumanda gibi tüm kayıtları kontrol edebilir, bütün kayıtları izleyebilirsiniz.

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Garmin Dash Cam Mini

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Garmin Dash Cam Mini, ufak boyutuna rağmen boyundan büyük işler başarıyor. Boyutu araba anahtarı ile neredeyse eşit olan Garmin Dash Cam Mini'nin aracınız içinde fark edilmesi neredeyse imkansız. Garmin Dash Cam Mini'nin darbe ve hareket sensörleri, her zaman otomatik olarak kayıt halinde bulunur. Aracınız eğer park halindeyse kısa bir süre sonra kendini bekleme moduna alır ve gereksiz güç tüketmez. Kayıt altına alınan görüntüler düşük ışıktaki gece görüşlerinde ve yüksek parlaklıktaki gündüz görüşlerinde Full HD görüntü kalitesine sahip. Garmin Dash Cam Mini Araç İçi Kamerası, 140° geniş görüş açısı ile araç etrafındaki her şeyi otomatik şekilde kaydeder.

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VIOFO A129 Duo

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Araç içi kameraları incelediğimiz bu listede sıra, hem ön hem de arka kamerası ile hizmet veren VIOFO A129 Duo'ya geldi. Ürün, bütün araç içi güvenlik endişenizde size destek oluyor. Çift kameralı yapısı sayesinde hem sürücünün görüş açısında yer alanları hem de aracın arka kısmını Full HD görüntü kalitesinde kayda alıyor. İçerisinde yer alan Sony Starvis görüntü sensörü; canlı, net ve düşük ışık koşullarına rağmen oldukça iyi aydınlatılmış bir kayıt vadediyor. Kayıtları MP4 formatında alan VIOFO A129 Duo, görüntüleri kalite kaybı yaşanmadan nispeten daha küçük dosya boyutlarında bellek kartına taşıyor. Bu sayede bellek kartınızda birçok yeni kayıt için yer kalıyor. 140° geniş görüş açısı hiçbir önemli detayı kaçırmadan görüntüleri kaydediyor. Uzun çalışma saatlerinde rahatlıkla işlem görebilmesi için ısınma kaybını ortadan kaldıran süper kapasitör piller ile çalışıyor. VIOFO A129 Duo, sahip olduğu bütün özellikleri ile aracınız için ideal araç içi kamera sistemlerinden birisi.

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Gnet GET Gx3i 3 KAMERALI 60fps FullHD Ekranlı Wi-Fi Araç Kamerası, Gri

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GET Gx3i, bütün kayıt ve görüntü beklentilerini taşıyan 3 kameralı bir araç içi sistemi. Aracın ön tarafını gösteren ön kamerası, araç içini gösteren arka kamerası ve geri görüş kamerası ile tüm beklentilerinizi karşılamaya hazır. 150 derecelik geniş kamera açısı, Full HD 60FPS ve Full HD 30 FPS kayıt alternatifleri ile bütün sürüş şartlarında keskin ve net bir görüntü kalitesi sunuyor. Yeni nesil H265 kayıt formatı kalitede kayıp olmadan yüksek sıkıştırma oranıyla uzun bir kayıt süresine olanak tanıyor. 6 katmanlı lens yapısı gece ya da gündüz fark etmeksizin ışık koşullarını en iyi şekilde değerlendiriyor ve dezenformasyonlara izin vermiyor. Cihazın paket içeriğinden ne yazık ki GPS ve kablosuz bağlantı modülleri çıkmıyor. Muadillerine göre bu durum hanesine eksi puan yazsa da sahip olduğu üç kamera sisteminin sağladığı ekstra güvenlik bu açığı kapatıyor.

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Garmin Dash Cam 66W Gps'li 180 Derece Araç İçi Kamera

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Garmin Dash Cam 66W, minicik boyutu ile olağanüstü şeyler başaran bir diğer araç iki kamera sistem modeli. Ufak boyutu iki türlü kullanıma imkan sağlıyor. Duruma göre araç içi kamera tutucu ile araç içinde ya da bir aksiyon kamerası olarak kolaylıkla kullanılabilir. 2.1 megapiksel çözünürlüklü kamerası sayesinde 1440P kalitesinde, düşük parazitli ve net görüntüler kaydedebiliyor. 180° ultra geniş kamerası araç içindeki ve dışındaki her bir detayı titizlikle kayıt altına alıyor. Garmin Dash Cam 66W; f/2.0 diyafram açıklığı sayesinde düşük ışık koşullarında iyi bir performansa ev sahipliği yapıyor. Loop Recording özelliği ile de kart hafızası dolduğunda karttaki en eski kaydı siliyor ve bellekte otomatik olarak yer açıyor. Bu sayede araç içi kamera kayıt cihazı bir kesintiye uğramadan görevine devam ediyor. Kesinti olmadan kayıt imkanı sunan bir diğer modül ise batarya.

Garmin Dash Cam 66W'in dahili bataryası son derece uzun bir kayıt süresini kullanıcılara sunuyor. İncelemek ya da satın almak için buraya göz atabilirsiniz.

Vantrue N2 Pro

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En yüksek kayıt kalitesine sahip araç içi kamera sistemlerinden biri olan Vantrue N2 Pro, ergonomik tasarımı sayesinde dünyanın önde gelen birçok teknoloji ve otomotiv dergisinin alkışlarını havada kapıyor. Çift kamera sistemi hem araç çevresini hem de sürücünün faaliyetlerini yüksek kalitede kaydediyor. 170° ultra geniş bir kamera açısı da detayları kaçırmanıza izin vermiyor. Ön kamerasının f1.8, arka kamerasının ise f/2.0 diyafram değeri düşük ışık şartlarında bile gündüz çekilmiş gibi aydınlık ve keskin bir görüntü kalitesini kullanıcılarına sunuyor. IMX323 dijital imaj sensörü kendine özel tasarımı ile görüntüde oluşması muhtemel parazit sorunlarına çözüm buluyor. Sesli komut özelliğiyle sisteme tanımlayacağınız ses komutları sayesinde tüm fonksiyonlarını ekstra bir çaba sarf etmeden yönetebilirsiniz. Teknoloji çağına uygun özellikleri ile aracınızın her ihtiyacına uygun bu ürünü buraya tıklayarak inceleyebilir ya da satın alabilirsiniz.

Garmin Dash Cam Tandem

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Beklentilere en yüksek kalitede cevap vermek için son teknolojiler ile tasarlanan Garmin Dash Cam Tandem, kullanıcılardan tam not alıyor. Önde ve arkada bulunan iki kamerası ile eş zamanlı olarak 180° görüş açısı ile kayıt yapabiliyor. Ön taraftaki kamerası 1440P kalitesinde ve GARMIN CLARITY™ HDR teknolojisi ile kayıt yaparak bütün önemli ayrıntıları yakalıyor. Sürücü kaydını alan kamera ise 720P çözünürlüğü ve NightGlo™ teknolojisi ile gece yolculuklarında kullanıcılarına keskin bir gece görüşü sağlıyor. Akıllı telefonlarınıza Garmin Drive™ uygulamasını indirerek Wi-Fi özelliği ile hiçbir sorun yaşamadan kamera kayıtlarını izleyebilirsiniz. Bu uygulama sayesinde akıllı telefonunuz cihazınızı yönetecek bir uzaktan kumanda işlevi görüyor. Garmin Dash Cam Tandem'in sahip olduğu Micro SD okuyucu ile istediğiniz zaman istediğiniz şekilde bellek kapasitesini arttırabilirsiniz.

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