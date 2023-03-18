Ekvador'da 6,7 büyüklüğünde deprem! Canlı yayında yakalandılar

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Ekvador'un Balao şehrinin 6 kilometre kuzeydoğusunda yerel saatle 12.12’de 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Deprem 65,7 kilometre derinlikte oluştu.

TSUNAMİ TEHDİDİ YOK

BNO News'e göre, Pasifik Tsunami Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, deprem sonrası tsunami tehdidinin olmadığı belirtildi.

Depremin komşu ülke Peru'da da hissedildiği kaydedilirken, yaralı veya ölü bilgisi paylaşılmadı.

CANLI YAYINDA YAKALANDILAR

Öte yandan Ekvador'da yayınlanan bir TV programında depreme yakalananların yaşadığı panik anbean kameralara yansıdı. Sarsıntının şiddetlenmesiyle konukların stüdyodan kaçtıkları görüldü.



