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El değmemiş doğası ve eşsiz güzelliğiyle: Çarpanak Adası

bahar.aydin bahar.aydin
SEYAHAT  | 30.04.2019 08:13 | Son Güncelleme

Van Gölü'ndeki dört büyük adadan ikincisi olan Çarpanak, el değmemiş doğası ve dokusu ile ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

El değmemiş doğası ve eşsiz güzelliğiyle: Çarpanak Adası

Tuşba ilçesinin Çitören Mahallesi açıklarında Van Gölü'nün kuzeydoğu bölgesinde yer alan ada, ilkbaharla farklı bir güzelliğe bürünüyor.

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Her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği adada bir de kilise bulunuyor.

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Ziyaretçiler çiçek açmış badem ağaçlarıyla beraber fotoğraf çekmeyi de ihmal etmiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Van Gölü Çarpanak Adası

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