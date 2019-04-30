El değmemiş doğası ve eşsiz güzelliğiyle: Çarpanak Adası

Tuşba ilçesinin Çitören Mahallesi açıklarında Van Gölü'nün kuzeydoğu bölgesinde yer alan ada, ilkbaharla farklı bir güzelliğe bürünüyor.
Her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği adada bir de kilise bulunuyor.
Ziyaretçiler çiçek açmış badem ağaçlarıyla beraber fotoğraf çekmeyi de ihmal etmiyor.
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