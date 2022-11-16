Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. El yapımı bez bebekle evlenmişti! Kocasının kendisini aldattığını iddia etti... “Başka bir kadınla otelde bastım”

El yapımı bez bebekle evlenmişti! Kocasının kendisini aldattığını iddia etti... “Başka bir kadınla otelde bastım”

16.11.2022 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilya’da yaşayan 37 yaşındaki Meirivone Rocha Moraes isimli bir kadın geçitğimiz yıl annesinin diktiği el yapımı bez bebekle evlenmişti. İkilinin bu evliliğinden bir de bez bebekleri dünyaya gelmişti. İlk görüşte kocasına aşık olduğunu dile getiren kadın evliliklerinde kara bulutların dolaştığını iddia etti. Kocasının kendisini aldattığını söyleyen kadın şimdi evliliklerine büyük sorunları olduğunu ve bir şans daha vererek bunları çözmeye çalıştıklarını dile getirdi.

El yapımı bez bebekle evlenmişti! Kocasının kendisini aldattığını iddia etti... “Başka bir kadınla otelde bastım”

Brezilya’da yaşayan 37 yaşındaki Meirivone Rocha Moraes uzun yıllardır bekar olduğunu ve kendisine uygun bir erkek bulamadığını söyleyerek annesine dert yanmıştı. Annesi genç kadın için bez adam Marcelo’yu dikti. Bez adama ilk görüşte aşık olduğu iddia eden Moraes, Marcelo ile evlendi.

ÇOCUKLARI BİLE OLDU

1

Bez adam kocasıyla bir hafta boyunca Rio de Janerio’da balayı yapan Moraes 1 ay sonra ise hamile olduğunu duyurarak bir kez daha dünya manşetlerindeki yerini aldı. Çiftin Marcelinho adında gerçek hemşireler ve doktorların yer aldığı evde doğumu içeren bir oyuncak bebekleri bile dünyaya geldi. Ancak Moraes evliliklerinin ilk yılını kutlamaya hazırlanırken bez adam kocasının kendisini aldattığını öne sürdü.

“BENİ ALDATTI”

2

Bez adam kocası Marcelo’nın kendisini aldattığını iddia eden Moraes, “Virüs kapmış oğlumuz Marcelinho ile üç gece üç gün hastanede yatarken Marcelo'yu başka bir kadınla motele girerken gördüğünü söyleyen bir arkadaşım aracılığıyla öğrendim. İlk başta yalan söylediğini düşündüm ama sonra telefonuna bakmaya başladım ve konuşmaları gördüm, bu da onun aldattığından emin olmamı sağladı. Başka bir kadınla otelde bastım. Beni aldattı şimdi ayrı odalarda uyuyoruz" dedi.

3

Moraes, bez kocasının her şeyi inkar ettiğini ancak onu hâlâ sevdiğini ve af dilediğini söyledi. Aralarında geçen konuşmanın bez bebek olan çocuklarını korkuttuğunu dile getiren Moraes, “Tartışma çirkindi ve oğlumuzu korkuttu. Kadının kim olduğunu sordum cevap vermedim. Onu evden atmak istedim ama bebeğimiz büyüyor ve bu aşamada babasını çok özleyecek. Ayrıca ona duyduğum aşk beni affettirdi. Kocam olmadan yaşayabilirim. Ancak bu olay bir daha tekrarlanırsa onu kesinlikle affetmeyeceğim” diye konuştu.

İlginizi Çekebilir

İnekle öpüştükten sonra evlendi!

İnekle öpüştükten sonra evlendi!

Yanından kadınlar ayrılmıyor! Flört tavsiyesi verince...

Yanından kadınlar ayrılmıyor! Flört tavsiyesi verince...

 2 metrelik atlama ipini cinsel organına soktu! Gören şoke oldu

2 metrelik atlama ipini cinsel organına soktu! Gören şoke oldu


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Devasa göğüsleri sebebiyle obez dediler! Kilosunun yarısı..Devasa göğüsleri sebebiyle obez dediler! Kilosunun yarısı..
2 metrelik atlama ipini cinsel organına soktu! Gören şoke oldu2 metrelik atlama ipini cinsel organına soktu! Gören şoke oldu
Aşık olduğu öğrencisiyle evlenmek için cinsiyet değiştirdi!Aşık olduğu öğrencisiyle evlenmek için cinsiyet değiştirdi!
Anahtar Kelimeler:
Brezilya oyuncak Bez bebek

En Çok Okunan Trend Haberler

Bir Mısırlıdan diğerine! “Sabah akşam...'

Bir Mısırlıdan diğerine! “Sabah akşam...'

İki yaşındayken günde 40 tane sigara içiyordu! Son hali inanılmaz

İki yaşındayken günde 40 tane sigara içiyordu! Son hali inanılmaz

İç çamaşırlı pozları mest etti! Beğeni butonu çöktü

İç çamaşırlı pozları mest etti! Beğeni butonu çöktü

Yanından kadınlar ayrılmıyor! Flört tavsiyesi verince...

Yanından kadınlar ayrılmıyor! Flört tavsiyesi verince...

İlginizi Çekebilir

Sakın geçiştirmeyin: Mide kanserinin habercisi

Sakın geçiştirmeyin: Mide kanserinin habercisi

Kanepenin altında bulduğu timsahtan süpürerek kurtulmak istedi!

Kanepenin altında bulduğu timsahtan süpürerek kurtulmak istedi!

Flaş fırsat: Adidas ayakkabıda 300 TL'nin üzerinde indirim! Kaçırmayın

Flaş fırsat: Adidas ayakkabıda 300 TL'nin üzerinde indirim! Kaçırmayın

İki hafta içti, hayatı karardı! Organ nakli oldu

İki hafta içti, hayatı karardı! Organ nakli oldu

Dünyanın en uzun burnuna sahipti! Yüzlerce yıl geçti ama...

Dünyanın en uzun burnuna sahipti! Yüzlerce yıl geçti ama...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.