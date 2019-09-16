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Elazığ’ı coşturan Manuş Baba: "Hala ekmek arası salça yiyorum"

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 00:18 | Son Güncelleme

Elazığ'ın meşhur "salçalı köftesi" adına düzenlenen festivalin son gecesinde sahne alan şarkıcı Manuş Baba binlerce kişiyi coşturdu. Ünlü sanatçı ayrıca çocukluktan gelen alışkanlık nedeniyle hala ekmek arasına salça sürüp yediğini söyledi.

Elazığ’ı coşturan Manuş Baba: "Hala ekmek arası salça yiyorum"

Elazığ Lokantacılar ve Tatlıcılar Odası tarafından Valilik, Belediye, Elazığ TSO'nun desteğiyle "Geleneksel Salçalı Köfte’ festivalinin, bu sene ikincisi düzenlendi. Valilik meydanında düzenlen festivalin son gecesinde ise ‘Manuş Baba’ olarak bilinen ünlü şarkıcı Mustafa Özkan sahne aldı. Elazığ, Malatya, Bingöl, Tunceli, Adıyaman dahil bir çok şehirden binlerce kişinin yoğun ilgi gösterdiği konserde Manuş Baba rüzgarı esti. Sahnede yaklaşık 1,5 saat kalan Manuş Baba, birbirinden farklı çok sayıda şarkıyı seslendirdi.

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Festivalde bulunmaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden ünlü şarkıcı Manuş Baba, “Salçayı çok seviyorum. Küçüklükten Tarsus’ta kalan bir alışkanlık. Hala ekmek arası salça sürer yerim. Bir de köfte ile birleşince çok güzel bir lezzeti var. Bugün de tatma şansını yakaladım. Emeklerine ve yüreklerine sağlık. Salçalı Köfte’ festivali gerçekten bizim için de çok ilginç bir festival oldu. Afiyet bal şeker olsun” diye konuştu.

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Bundan sonraki süreçte çok daha güzel festivaller hazırlayacaklarını belirten Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “İlimizde ‘Salçalı Köfte’ festivalinin ikincisini düzenliyoruz. Bu tür festivallerin ilimizin değerlerinin tanıtılması noktasında çok fazla katkısı var. Aynı zamanda gençlerimizin enerjisini boşaltma, eğlenme noktasında çok büyük katkıları oluyor. Türkiye’nin en genç belediye başkanıyız. Gençlerle birlikte olmak mutlu olduğumu ifade ediyorum. Elazığ’a en güzel hizmeti yapabilme adına sizlerin enerjisi bizlere güç veriyor. Gece gündüz demeden çalışıyoruz. 4 buçuk yıl boyunca da yılmadan yorulmadan çalışacağız” dedi.

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Sahnede öz çekim de yapan Başkan Şerifoğulları, ünlü sanatçıya kentin orcik, pestil, dut gibi yöresel ürünleri hediye etti. (İHA)

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