MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Elbet Bir Gün dizisi Gizem kimdir? Sinem Ünsal kimdir, kaç yaşında?

Elbet Bir Gün dizisi Gizem kimdir? Sinem Ünsal kimdir, kaç yaşında?

07.11.2021 21:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elbet Bir Gün dizisi bu akşam ilk bölümüyle ekrana geliyor. İlgiyle takip edilen dizide Gizem karakterine daha önce Mucize Doktor dizisinde Nazlı karakterini canlandıran Sinem Ünsal hayat veriyor. Peki Elbet Bir Gün dizisi Gizem kimdir? Sinem Ünsal kimdir, kaç yaşında? İşte merak edilenler...

Elbet Bir Gün dizisi Gizem kimdir? Sinem Ünsal kimdir, kaç yaşında?

FOX TV'de yayınlanan Elbet Bir Gün dizisi bu akşam ilk bölümüyle ekrana geliyor. Dizide Gizem karakterine başarılı oyuncu Sinem Ünsal hayat veriyor. Peki Elbet Bir Gün dizisi Gizem kimdir?

ELBET BİR GÜN DİZİSİ GİZEM KİMDİR?

21 Haziran 1993 tarihinde İzmir'de doğan Ünsal, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü'nden mezun olmuştur. 2017 senesinden itibaren oyunculuk yapmaya başlayan isim, 2017 yılında yayımlanan Çoban Yıldızı adlı dizide Güneş karakterini, Siyah Beyaz Aşk adlı dizide ise Gülsüm Aslan karakterini canlandırmıştır.

2018-2019 seneleri arasında yayımlanan Kızım adlı dizide Sevgi Günay karakterini canlandırmıştır.

2019 senesinde yayınlanmış Raif ile Letafet adlı tiyatro oyununda Letafet karakterini canlandıran oyuncu, son olarak 2019-2021 seneleri arası yayınlanan Mucize Doktor dizisinde Taner Ölmez ile başrolü paylaşmış ve Doktor Nazlı Gülengül karakterine hayat vermiştir.

mucize-doktor-nazli-kimdi-311_2-41

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleriYılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleri
PARTNER Çağla Şıkel gizemli arkadaşıyla gecelerde Çağla Şıkel gizemli arkadaşıyla gecelerde
Elbet Bir Gün dizisi uyarlama mı?Elbet Bir Gün dizisi uyarlama mı?
Anahtar Kelimeler:
Sinem Ünsal
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Lütfü Türkkan grup başkanvekilliğinden istifa etti

Lütfü Türkkan grup başkanvekilliğinden istifa etti

Son Dakika: Bakan Koca illere göre haftalık vaka haritasını paylaştı

Son Dakika: Bakan Koca illere göre haftalık vaka haritasını paylaştı

Kolileri alan aracına yükledi! Türk TIR'ını yağmaladılar

Kolileri alan aracına yükledi! Türk TIR'ını yağmaladılar

Futbol tarihinin en ağır cezasını aldı

Futbol tarihinin en ağır cezasını aldı

Fiziğiyle gündem olan annesi mesajı ifşa etti

Fiziğiyle gündem olan annesi mesajı ifşa etti

Kuzey Kore’de durum endişe verici: Birçok insan ölebilir

Kuzey Kore’de durum endişe verici: Birçok insan ölebilir

İlginizi Çekebilir

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

EDHO'nun bittiğini açıklamıştı! Kaynarca'ya sitem: Çok ama çok yordu

EDHO'nun bittiğini açıklamıştı! Kaynarca'ya sitem: Çok ama çok yordu

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

Müjdeyi böyle verdi! Paylaşımına yorum yağdı

Müjdeyi böyle verdi! Paylaşımına yorum yağdı

Milyoner Arda bakın şimdi ne yapıyor!

Milyoner Arda bakın şimdi ne yapıyor!

Şoke eden iddialar! "Kucağıma otursana"

Şoke eden iddialar! "Kucağıma otursana"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.