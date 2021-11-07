Elbet Bir Gün dizisi Gizem kimdir? Sinem Ünsal kimdir, kaç yaşında?

FOX TV'de yayınlanan Elbet Bir Gün dizisi bu akşam ilk bölümüyle ekrana geliyor. Dizide Gizem karakterine başarılı oyuncu Sinem Ünsal hayat veriyor. Peki Elbet Bir Gün dizisi Gizem kimdir?

ELBET BİR GÜN DİZİSİ GİZEM KİMDİR?

21 Haziran 1993 tarihinde İzmir'de doğan Ünsal, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü'nden mezun olmuştur. 2017 senesinden itibaren oyunculuk yapmaya başlayan isim, 2017 yılında yayımlanan Çoban Yıldızı adlı dizide Güneş karakterini, Siyah Beyaz Aşk adlı dizide ise Gülsüm Aslan karakterini canlandırmıştır.

2018-2019 seneleri arasında yayımlanan Kızım adlı dizide Sevgi Günay karakterini canlandırmıştır.

2019 senesinde yayınlanmış Raif ile Letafet adlı tiyatro oyununda Letafet karakterini canlandıran oyuncu, son olarak 2019-2021 seneleri arası yayınlanan Mucize Doktor dizisinde Taner Ölmez ile başrolü paylaşmış ve Doktor Nazlı Gülengül karakterine hayat vermiştir.





