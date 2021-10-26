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Elbet Bir Gün ne zaman başlıyor? Yayın tarihi açıklandı! İşte Elbet Bir Gün dizisi 1. bölüm fragmanı, konusu ve oyuncu kadrosu

26.10.2021 02:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncular Sinem Ünsal, Şebnem Bozoklu ve Burak Yamantürk, Fox TV'nin yeni dizisi Elbet Bir Gün'de buluştu. Elbet Bir Gün dizisinin yayın tarihi de açıklandı. Mucize Doktor'da Nazlı karakteriyle sevilen Sinem Ünsal bu defa bambaşka bir rolle seyirci karşısına çıkacak. Elbet Bir Gün dizisi 1. bölümden de çarpıcı bir fragman yayınlandı. İşte Elbet Bir Gün dizisi oyuncuları, konusu ve yayın tarihi.

Fox'un yeni sezondaki iddialı dizisi Elbet Bir Gün, 1. bölümüyle 7 Kasım Pazar akşamı seyirci karşısına çıkacak. Elbet Bir Günde' başrolleri Sinem Ünsal, Şebnem Bozoklu ve Burak Yamantürk paylaşırken, dizinin kadrosunda ayrıca Muhammet Uzuner, Helin Kandemir, Ömer Genç, Kenan Acar, Yağmur Özbasmacı, Zeynep Kaçar, Ulvi Kahyaoğlu, Osman Karakoç, Talha Karcı ve Değer Soysal Alp gibi deneyimli isimler de yer alıyor.

ELBET BİR GÜN'DE EVLİ BİR ÇİFTİ CANLANDIRACAKLAR

Sinem Ünsal ve Burak Yamantürk, birbirine aşık, evli bir çift olarak ekran karşısına çıkacak.
Sinem Ünsal ve Burak Yamantürk (1)

Gizem Kılıçlı (Sinem Ünsal) ve Mehmet Kılıçlı (Burak Yamantürk) her ne kadar birbirlerine tutkuyla bağlı olsalar da geçmişlerinden gelen sırlar hem evliliklerini, hem de sevgilerini sınayacaktır.

Elbet Bir Gün (3) (1)

Proje tasarımını ve yönetmenliğini Gül Oğuz’un üstlendiği, senaryosunu Yusuf Reha Alp’in yazdığı, bölüm hikayesini ve tretmanını Funda Alp ile Didem Kaplan’ın birlikte kaleme aldığı Most Production imzalı FOX’un yeni dizisi Elbet Bir Gün, 7 Kasım Pazar akşamı ilk bölümüyle ekrana gelecek.

Elbet Bir Gün (1)

ELBET BİR GÜN KONUSU NEDİR?

Kapadokya’nın bir kasabasında, metruk bir gecekondunun bodrumunda aynı aileye ait beş ceset bulunur. Bundan on beş yıl önce öldürülen ailenin geride kalan iki ferdi Feride (Sinem Ünsal) ve Nesime (Şebnem Bozoklu) ise kayıplardır. Gazeteci Murat Güven’in (Kenan Acar) olayı “Kayıp Hayatlar” adlı TV programında ele almasıyla, Nesime’nin eski kocası zalim Cemil Bey (Ömer Genç) on beş yıldan bu yana kayıp olan kız kardeşlerin peşine düşer.

Elbet Bir Gün (1) (1)

Feride, yeni bir kimlikle kendisine yeni bir hayat kurmuş ve çok güzel bir evlilik yapmıştır. Büyük bir aşkla bağlı olduğu kocası Mehmet’in (Burak Yamantürk) de geçmişinden gelen sırları vardır. Nesime ise kardeşinin tersine hayalini kurduğu yaşantıya hiçbir zaman erişememiştir.

Elbet Bir Gün (2) (1)
Hayatta kalmak ve sevdiklerini korumak için, gerçek kimliklerinin ortaya çıkmasını engellemeye çalışan iki kadının hayatları, “Kayıp Hayatlar” adlı TV programı yayınından sonra geri dönülmez bir biçimde alt üst olur.

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Anahtar Kelimeler:
Burak Yamantürk Sinem Ünsal Şebnem Bozoklu
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