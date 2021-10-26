Elbet Bir Gün ne zaman başlıyor? Yayın tarihi açıklandı! İşte Elbet Bir Gün dizisi 1. bölüm fragmanı, konusu ve oyuncu kadrosu

Fox'un yeni sezondaki iddialı dizisi Elbet Bir Gün, 1. bölümüyle 7 Kasım Pazar akşamı seyirci karşısına çıkacak. Elbet Bir Günde' başrolleri Sinem Ünsal, Şebnem Bozoklu ve Burak Yamantürk paylaşırken, dizinin kadrosunda ayrıca Muhammet Uzuner, Helin Kandemir, Ömer Genç, Kenan Acar, Yağmur Özbasmacı, Zeynep Kaçar, Ulvi Kahyaoğlu, Osman Karakoç, Talha Karcı ve Değer Soysal Alp gibi deneyimli isimler de yer alıyor.

ELBET BİR GÜN'DE EVLİ BİR ÇİFTİ CANLANDIRACAKLAR

Sinem Ünsal ve Burak Yamantürk, birbirine aşık, evli bir çift olarak ekran karşısına çıkacak.



Gizem Kılıçlı (Sinem Ünsal) ve Mehmet Kılıçlı (Burak Yamantürk) her ne kadar birbirlerine tutkuyla bağlı olsalar da geçmişlerinden gelen sırlar hem evliliklerini, hem de sevgilerini sınayacaktır.

Proje tasarımını ve yönetmenliğini Gül Oğuz’un üstlendiği, senaryosunu Yusuf Reha Alp’in yazdığı, bölüm hikayesini ve tretmanını Funda Alp ile Didem Kaplan’ın birlikte kaleme aldığı Most Production imzalı FOX’un yeni dizisi Elbet Bir Gün, 7 Kasım Pazar akşamı ilk bölümüyle ekrana gelecek.

ELBET BİR GÜN KONUSU NEDİR?

Kapadokya’nın bir kasabasında, metruk bir gecekondunun bodrumunda aynı aileye ait beş ceset bulunur. Bundan on beş yıl önce öldürülen ailenin geride kalan iki ferdi Feride (Sinem Ünsal) ve Nesime (Şebnem Bozoklu) ise kayıplardır. Gazeteci Murat Güven’in (Kenan Acar) olayı “Kayıp Hayatlar” adlı TV programında ele almasıyla, Nesime’nin eski kocası zalim Cemil Bey (Ömer Genç) on beş yıldan bu yana kayıp olan kız kardeşlerin peşine düşer.

Feride, yeni bir kimlikle kendisine yeni bir hayat kurmuş ve çok güzel bir evlilik yapmıştır. Büyük bir aşkla bağlı olduğu kocası Mehmet’in (Burak Yamantürk) de geçmişinden gelen sırları vardır. Nesime ise kardeşinin tersine hayalini kurduğu yaşantıya hiçbir zaman erişememiştir.



Hayatta kalmak ve sevdiklerini korumak için, gerçek kimliklerinin ortaya çıkmasını engellemeye çalışan iki kadının hayatları, “Kayıp Hayatlar” adlı TV programı yayınından sonra geri dönülmez bir biçimde alt üst olur.



