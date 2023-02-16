Elçin Sangu "Hijyenik ped almak ayıp değil" diyerek çağrıda bulundu

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde etkili olan 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremler sonrasında büyük yıkım gerçekleşti. Tüm vatandaşların kenetlendiği bu zor günlerde geride kalanlara yardım için ünlüler de elinden geleni yapmaya çalışıyor.

Deprem bölgelerinde özellikle kadınların en çok ihtiyaç duydukları şeylerin başında pedler geliyor. Ancak kadınlar ped istemekten utandıkları için temel ihtiyaçlarını ulaşamıyor.

Ünlü oyuncu Elçin Sangu da bu konuya dair elinden geleni yaparak bir paylaşımla çağrıda bulundu. Oyuncu, yayınlandığı videoda "Hijyenik ped almak ayıp değil bu doğal bir ihtiyaçtır lütfen bunu almaktan istemekten çekinmeyin!" ifadelerini kullandı.

"NE OLUR UTANMAYIN"

Bölgeye yapılan ped yardımlarıyla ilgili konuşan Sangu, kadınların ped istemeye çekindiğini belirtti. Oyuncu "Bu su içmek, yemek yemek kadar normal bir ihtiyaç. Ne olursunuz yardımları alın. Ne olur utanmayın" ifadelerini kullandı.



