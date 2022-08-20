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Elektrik faturasını ödeyemeyince uzatma kablosuyla apartmandan elektrik çaldı! “Mükemmel bir plan”

20.08.2022 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reddit’te ismini açıklamayan bir kişi komşusunun elektrik faturasını ödeyemediği için uzatma kablosuyla apartmandan elektrik çaldığını iddia etti. İsmini gizleyen komşu adamın dairesinden bina koridorundaki fişe giden uzatma kablosunu fotoğrafladı ve internette şiddetli bir tartışmaya yol açtı.

Elektrik faturasını ödeyemeyince uzatma kablosuyla apartmandan elektrik çaldı! “Mükemmel bir plan”

İngiltere’de yaşayan bir adam dairesinden koridordaki prize doğru giden bir uzatma kablosu yardımıyla elektrik masraflarından kaçınmak istedi. Sosyal medyada ifşa edilen görüntülere aynı binada yaşayan bir komşu “Elektriği ödeyemiyor, bu yüzden bina koridorundan dairesindeki elektrik prizine uzatma kablosu takıyor." notunu ekledi. Sosyal medyada gündem olan görüntüler kısa sürede binlerce yorum almayı başardı.

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“BEN DE AYNI ŞEYİ YAPARDIM”

Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı adamın planını dahice bulduklarını söylerken diğer bir kısmı ise durumu elektrik hırsızlığı olarak nitelendirdi. Ayrıca, diğerleri bu tür bir projeyi yürütmekten kaynaklanabilecek olası yangın tehlikeleri konusunda endişeliydi .

Bir sosyal medya kullanıcısı, “Bütün dairesinin elektriğini bu uzatma kablosundan çekip tüm binayı ateşe verene kadar eğlenceli” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Ev sahibi onu öğrenene ve onu tahliye edene kadar mükemmel plan" yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, “Saçma değil, ben de aynısını yapardım” yorumuyla destek oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Reddit elektrik
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