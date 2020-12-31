Elektrik kesintisi listesi 31 Aralık İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

İstanbul elektrik kesintisi son dakika gelişmeleri İstanbul’da ikamet eden vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Bu nedenle planlı elektrik kesintisi sürecinin ne zaman başlayacağı ve ne zaman sona ereceği araştırılıyor. BEDAŞ ve AYEDAŞ internet sitelerinde İstanbul elektrik kesintisi listesine dair detaylı bilgi yer alıyor. Vatandaşlar ise İstanbul elektrik kesintisi sorgulama işleminin nasıl yapılacağını merak ediyor. Peki, elektrikler ne zaman kesilecek?
İstanbul’da Avrupa yakasında ve Anadolu yakasındaki 31 Aralık elektrik kesintisi İstanbul verileri AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından ayrı ayrı veriliyor. Bu nedenle aşağıda yer alan sorgulama linklerinden vatandaşlar, tarih ve ilçe bilgisi seçerek elektrik kesintisi sorgulama işlemi gerçekleştirebiliyor. Her iki sitede de ilçelerde yaşanacak elektrik kesintilerinin ne zaman olacağı, nerede olacağı ve ne zaman sona ereceğine dair detaylı bilgi yer alıyor. Planlı elektrik kesintisi İstanbul ili için bu sitelerde yer alırken planlı olmayan kesintiler konusunda arıza bildirimi yapmak veya konuyla ilgili bilgi almak için 186 ile iletişime geçilebiliyor.
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah BATURHAN, BEYAZLALE, BEYZA, DENİZGÖREN, DOSTLUK, DÜRÜST, GÜLBAĞ, MATARACI, SEMİH, SEZGİN, ULUŞAR, ÖĞÜTLÜ sk bölgelerinde 31/12/2020 09:00:00 - 31/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah FEVZİ ÇAKMAK sk bölgelerinde 31/12/2020 10:00:00 - 31/12/2020 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -HADIMKÖY mah sk bölgelerinde 31/12/2020 10:30:00 - 31/12/2020 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 31/12/2020 13:00:00 - 31/12/2020 14:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah TUNABOYU sk bölgelerinde 31/12/2020 14:30:00 - 31/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 1072. sk bölgelerinde 31/12/2020 09:00:00 - 31/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KEMALPAŞA mah 1881. sk / KİRAZLI mah 1232., 1233., 1234. sk / YENİMAHALLE mah 1578. sk bölgelerinde 31/12/2020 09:00:00 - 31/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah HÜRRİYET, RÜYA sk bölgelerinde 31/12/2020 10:00:00 - 31/12/2020 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah GÜRANİ sk / ZAFER mah BABAOCAĞI, KUMRULU, KURULTAY sk bölgelerinde 31/12/2020 11:00:00 - 31/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL BAKIRKÖY İLÇE MERKEZ Cevizlik Mah. Reyhan Sokak ve çevresi bölgelerinde 31/12/2020 16:00:00 - 31/12/2020 19:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah KONAK, YAVUZ SULTAN SELİM sk bölgelerinde 31/12/2020 10:00:00 - 31/12/2020 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKŞEMSEDDİN mah 201., 202., 203., 217., 300., SEZAİ KARAKOÇ sk bölgelerinde 31/12/2020 09:00:00 - 31/12/2020 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3034., 3038., 3093. sk / OSMANGAZİ mah 3133. sk bölgelerinde 31/12/2020 10:00:00 - 31/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3038., 3093., 3095. sk / OSMANGAZİ mah 3133. sk bölgelerinde 31/12/2020 10:00:00 - 31/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ÇIRÇIR mah AHMET AYIK, BİLGİÇ, EFELER, GÜZEL, KAR, MOSTAR, NİHAL, ZENGİN, ZUHAL, ŞEKER, ŞENLİK sk bölgelerinde 31/12/2020 00:05:00 - 31/12/2020 09:32:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-FERİKÖY mah AÇIKYOL, BAYIR, KOCABAŞ sk / YAYLA mah BAYIR, CİN DERESİ, KAYISI, KOCABAŞ, SEFA, TARCAN, ÖZDEN sk bölgelerinde 31/12/2020 09:00:00 - 31/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-MALKOÇOĞLU mah 314., 315., 316., ESKİ EDİRNE ASFALTI, ZAFER sk bölgelerinde 31/12/2020 10:00:00 - 31/12/2020 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SÜMER mah 211., 29/9., ŞEHİT PİYADE ER YAŞAR YEŞİLKIR sk bölgelerinde 31/12/2020 10:00:00 - 31/12/2020 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-ÇIRPICI mah SEYİTNİZAM, YULAF TARLASI (G/2) sk bölgelerinde 31/12/2020 11:00:00 - 31/12/2020 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.