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Elektrikler kesilince olanlar oldu! Tam yarım saat boyunca 65 metre yükseklikte mahsur kaldılar

19.09.2022 08:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galler'in başkenti Cardiff'in yaklaşık 16 km güneybatısında, Glamorgan Vadisi'ndeki Barry Adası'nın kıyısında yer alan bir eğlence parkı olan Barry Island Pleasure Park, Cumartesi günü korku dolu anlara sahne oldu. Ziyaretçilerin yarım saat boyunca 65 metre yükseklikte asılı kalmasına neden olan olay, büyük dikkat çekti.

Elektrikler kesilince olanlar oldu! Tam yarım saat boyunca 65 metre yükseklikte mahsur kaldılar

Galler'deki oyun parkında Cumartesi günü saat 18:00 sularında meydana gelen olaya yaşanan bir elektrik kesintisi neden oldu. Sahadaki tüm elektrik kesildiğinden tüm sürüşler durdu. Parka Temmuz ayında kurulan ve 3 milyon sterlinlik maliyetiyle, eğlence parkının en büyük ve en pahalı oyuncağı olan 'Flagship' de, kesintiyle birlikte aniden güç kaybetti ve üzerindeki insanlarla beraber yarım saat boyunca havada asılı kaldı.

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HEPSİ TAŞ KESİLDİ

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Görgü tanıkları tarafından resmen taş kesildikleri söylenen ziyaretçiler havada belli bir süre bekledikten sonra, lunapark yetkilileri tarafından hızla kurulan jeneratör sayesinde güvenliklerine kavuştu. Parkın sahibi Henry Danter'ın açıklamasına göre her şey 45 dakika içinde çözüldü.

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TİYE ALDILAR

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Danter, oyuncakta sadece dört kişinin olduğunu ve yarım saatten fazla havada kalmadığını da sözlerine ekledi. İnsanların her halükarda bu tür oyuncaklarla yaşadığı deneyimde gerileceklerine dikkat çeken Danter, havada kalan ziyaretçilerin olaydan etkilenmedikleri, hatta bazılarının durumu tiye alarak 'Ah, bu uzun bir yolculuktu' dediklerini anlattı. Güvenlik için gerekli önlemleri aldıklarını da ifadelerine ekledi.


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Anahtar Kelimeler:
Galler lunapark
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