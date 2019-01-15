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Elimi Bırakma dizisinde sürpriz ayrılık!

DİZİ HABERLERİ  | 15.01.2019 02:35 | Son Güncelleme

TRT 1 ekranlarında yayınlanan, başrollerini Alp Navruz ile Alina Boz'un oynadığı Elimi Bırakma dizisinde sürpriz bir ayrılık yaşandı.

Elimi Bırakma dizisinde sürpriz ayrılık!

Üs Yapım'ın TRT 1 için çektiği 'Elimi Bırakma' dizisi pazar akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Alp Navruz ve Alina Boz'u buluşturan dizi geçen yazdan beri ekranın en çok izlenen projelerinin başında geliyor.

Medyatava'dan Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Elimi Bırakma dizisi ekibinde bir değişiklik yaşandı. 'Elimi Bırakma' dizisinin usta yönetmeni Sadullah Celen ekibe veda etti. Bugüne kadar birçok ses getiren projede görev yapan Celen'in yerine Adnan Güler dizinin yönetmen koltuğuna oturdu.

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Anahtar Kelimeler:
Elimi Bırakma aleyna boz

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