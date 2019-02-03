MAGAZİN

Elimi Bırakma dizisine yeni oyuncu

DİZİ HABERLERİ  | 03.02.2019 22:36 | Son Güncelleme

TRT'nin geçen yazdan beri seyirciyle buluşan 'Elimi Bırakma' dizisi aldığı yüksek reytinglerle pazar akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Elimi Bırakma dizisine yeni bir oyuncu daha katıldı.

Elimi Bırakma dizisine yeni oyuncu

Alp Navruz (Cenk) ve Alina Boz'un (Azra) başrolünü oynadığı dizinin kadrosuna geçen günlerde güzel bir doktor karakterinin katılacağı ortaya çıkmıştı. Cenk'e (Alp Navruz) aşık olacağı öğrenilen rolü kimin canlandıracağı ise merak konusu olmuştu.

'Elimi Bırakma'da bu karaktere Çağla Demir'in hayat vereceği öğrenildi. Son olarak atv'nin 'Kocaman Ailem" dizisinde başrol oynayan Çağla Demir 'Siyah İnci', 'Kara Sevda' ve 'Medcezir' gibi popüler projelerde de kamera karşısına geçmişti.

kocaman-ailem-elif-cagla-demir-1527-zsVK

PARTNERBu görüntüler ülkeyi ayağa kaldırdıBu görüntüler ülkeyi ayağa kaldırdı
Çukur'da Cumali ve Vartolu'ya Yamaç şoku!Çukur'da Cumali ve Vartolu'ya Yamaç şoku!
İşte ilk oyun, nefes kesen mücadele...İşte ilk oyun, nefes kesen mücadele...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Elimi Bırakma çağla demir

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Arka Sokaklar'da duygusal veda!

Arka Sokaklar'da duygusal veda!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a flaş transfer!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a flaş transfer!

Kızım dizisinde şaşırtan ayrılık

Kızım dizisinde şaşırtan ayrılık

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çukur'da Cumali ve Vartolu'ya Yamaç şoku! 'Sizden iyi düşman mı olur? Çukur 51. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Çukur'da Cumali ve Vartolu'ya Yamaç şoku!

Survivor Türkiye-Yunanistan başlıyor! İşte Survivor 1. bölüm tanıtımı

İşte ilk oyun, nefes kesen mücadele...

Melis Birkan Söz dizisiyle döndü

O diziyle geri dönüyor!

Erkenci Kuş'ta Sanem'in kıskançlık krizi! Erkenci Kuş 28. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Erkenci Kuş'ta Sanem'in kıskançlık krizi!

Arka Sokaklar'da duygusal veda! Arka Sokaklar 504. yeni bölüm fragmanı izle!

Arka Sokaklar'da duygusal veda!

İstanbullu Gelin'de Adem'den Fikret'i şaşırtan teklif! İstanbullu Gelin 70. son bölüm izle!

İstanbullu Gelin'de Adem'den Fikret'i şaşırtan teklif!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.