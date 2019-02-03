Elimi Bırakma dizisine yeni oyuncu

Alp Navruz (Cenk) ve Alina Boz'un (Azra) başrolünü oynadığı dizinin kadrosuna geçen günlerde güzel bir doktor karakterinin katılacağı ortaya çıkmıştı. Cenk'e (Alp Navruz) aşık olacağı öğrenilen rolü kimin canlandıracağı ise merak konusu olmuştu.

'Elimi Bırakma'da bu karaktere Çağla Demir'in hayat vereceği öğrenildi. Son olarak atv'nin 'Kocaman Ailem" dizisinde başrol oynayan Çağla Demir 'Siyah İnci', 'Kara Sevda' ve 'Medcezir' gibi popüler projelerde de kamera karşısına geçmişti.





