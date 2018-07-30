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Elimi Bırakma'nın yıldızları sosyal medyanın en popüler çifti oldu

DİZİ HABERLERİ  | 30.07.2018 19:54 | Son Güncelleme

TRT1 ekranlarında yayınlanan 'Elimi Bırakma' dizisinin başrol oyuncuları Alina Boz ve Alp Navruz, ünlü dijital analiz firmasının verilerine göre; sosyal medyada en çok konuşulan dizi çifti oldu.

Elimi Bırakma'nın yıldızları sosyal medyanın en popüler çifti oldu

Digilup'ın verilerine göre; henüz ikinci bölümüyle izleyici ile buluşan Elimi Bırakma dizisinin başrol oyuncuları, geçtiğimiz haftanın en çok konuşulan isimleri oldular.

Analiz şirketinin yayınladığı verilerde, Alina Boz; hakkında 36.016 gönderi paylaşımıyla sosyal medya en çok konuşulan kadın oyuncu olurken, Alp Navruz ise 42.739 gönderi paylaşımıyla en çok konuşulan erkek oyuncu oldu.

Her bölümüyle izleyiciden tam not alan dizi, her hafta Twitter'da da en çok konuşulan dizi ünvanını taşıyor.

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Alina Boz, Alp Navruz, Seray Gözler, Dolunay Soysert, Batuhan Ekşi, Cemre Gümeli, Burak Tamdoğan, Ertuğrul Postoğlu, EbruAykaç ve Gökçe Yanardağ gibi ünlü isimleri yer aldığı TRT1'in aile önemini vurguladığı dizisi Elimi Bırakma, her pazar yeni bölümüyle 20.00'de TRT1'de.

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Anahtar Kelimeler:
alina boz Alp Navruz Elimi Bırakma dizi

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