Elimi Bırakma yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte 2. sezon fragmanı ve yayın tarihi

Başrollerini Alp Navruz ve Alina Boz’un paylaştığı Elimi Bırakma dizisi 2. sezonu açıyor. Sevilen dizinin yeni sezonundan ilk fragman da yayınlandı.

Üs Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği, Mücahit Akyoldaş'ın yönetmenliğini yaptığı ve oyuncu kadrosunda Alp Navruz, Alina Boz, Seray Gözler, Dolunay Soysert, Burak Tamdoğan, Ebru Aykaç, Nihat Altınkaya, Hazal Şenel ve Ertuğrul Postoğlu gibi isimlerin yer aldığı dizi 8 Eylül'de 2. sezonuna başlayacak.

"Elimi Bırakma" yeni sezonuyla 8 Eylül'de TRT 1'de başlıyor!

3 YENİ OYUNCU KADROYA KATILDI

Pazar akşamlarının vazgeçilmez dizisi olan Elimi Bırakma'ya yeni sezonda Nihat Altınkaya, Hazal Şenel ve Buse Meral gibi güçlü isimler de katıldı.





