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Elisabeth Mas, eski eşiyle birlikte olan Tuba Ünsal hakkında konuştu: O tam bir crazy!

25.11.2021 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanyol model Elisabeth Mas, eski eşi Caner Karaloğlu ile kısa süre birlikte olan oyuncu ve eski manken Tuba Ünsal hakkında dikkat çeken açıklamada bulundu. Tuba Ünsal’la mahkemelik olan İspanyol mode, Ünsal için, "O tam bir crazy! (Deli)" dedi.

Elisabeth Mas, eski eşiyle birlikte olan Tuba Ünsal hakkında konuştu: O tam bir crazy!

İspanyol model Elisabeth Mas, eski eşi Caner Karaloğlu ile kısa süreli birliktelik yaşayan oyuncu Tuba Ünsal hakkında ilginç açıklamada bulundu.

Nişantaşı'ndaki bir hastanede objektiflere yansıyan ünlü model, eski eşi Caner Karaloğlu ile bir dönem aşk yaşayan Tuba Ünsal ile bir mekanda kavgaya tutuşmuştu. Snob Magazin’in haberine göre; Ünsal ile mahkemelik olan Mas, aralarındaki davanın sona erdiğini söyleyip "Tuba çok zor biri! O tam bir crazy! (Deli)" dedi.

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"TUBA İLE KONUŞMUYORUZ"

Sözlerini sürdüren Mas, "Tuba ile yaşadığımız gerilimden sonra pek çok restoran ve partide aynı ortamda tesadüfen bulunduk ama hiç konuşmuyoruz. Zaten arkadaş da değiliz" diye konuştu.

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"BOŞANDIM, DRAMA BİTTİ"

Eşi Caner Karaloğlu'ndan boşandığını ve sakin bir hayatı olduğunu sözlerine ekleyen model şöyle devam etti: "Ben boşandım. Sakin bir hayat sürüyorum, sıkıntım yok. Drama sonunda bitti. Hayatımda da kimse yok, yalnızım. Çocuğumla ve işimle ilgileniyorum ama yabancı bir erkek arkadaşım olsun istiyorum."

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Tuba Unsal
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