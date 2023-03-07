Elite'nin yıldızı Maria Pedraza cesur tarzıyla dikkat çekti! Beğeni yağmuruna tutuldu

La Casa de Papel ve Elite gibi milyonlarca kişi tarafından izlenen yapımlarda yer alan Maria Pedraza, duru güzelliğiyle çok beğeniliyor. Sosyal medya paulaşımlarıyla sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu cesur pozlarıyla bakana bir daha baktırıyor.

Maria Pedraza, 1996 yılında İspanya'nın Madrid şehrinde doğdu. Pedraza, Si fueras tu isimli mini televizyon dizisiyle oyunculuğa ilk adımı attı.

Televizyon macerasının ardından Pedraza, 2017 yılında Amar isimli filmle beyazperde de karşımıza çıktı.

Daha sonra Netflix'in İspanyol yapımlarıyla yıldızı parlayan Pedraza, dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

İlk olarak La Casa De Papel'de Alison Parker karakteriyle dikkat çeken Pedraza daha sonra Elite'te başrolü aldı.

27 yaşındaki oyuncu, günlük hayatında sörf ve dansa olan tutkusuyla da biliniyor.



