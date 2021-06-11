MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Eliz Sakuçoğlu denizin ortasında sevgilisini öpücüklere boğdu

Eliz Sakuçoğlu denizin ortasında sevgilisini öpücüklere boğdu

11.06.2021 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Stil danışmanı Eliz Sakuçoğlu ile DJ Semih Ergun'un aşkı tam gaz devam ediyor. Sakuçoğlu, sevgilisiyle birlikteliklerinin 2. yıl dönümünü öpüşerek kutladı.

Eliz Sakuçoğlu denizin ortasında sevgilisini öpücüklere boğdu

Bir süredir gözlerden uzak olan stilist Eliz Sakuçoğlu, sevgilisi Semih Ergun ile birlikteliklerinin 2. yıl dönümünü teknede kutladılar. Bir ara aşka gelen Sakuçoğlu, sevgilisini öpücüklere boğdu.

denizin-ortasinda-sevgilisini-opucuklere-bogd-14194675_osd

"SAYENDE EN BÜYÜK SIRLARI KEŞFETTİM"

Eliz Sakuçoğlu, Semih Ergun'a duyduğu aşkı şu sözlerle tarif etti: "Ruhumu gülümsetiyorsun, senin sayende kalbim farklı bir ritimle çarpıyor. Sen benim parlayan ortağımsın. Kırıldığımda iyileşmeme yardımcı olan, yolculuğuma saygı duyan, en büyük sırları keşfetmeme yardımcı olan ve benimle dans edensin... Seni hissedebiliyorum Romeo... Nice yıllarımız olsun."

denizin-ortasinda-sevgilisini-opucuklere-bogd-2-14194675_osd

denizin-ortasinda-sevgilisini-opucuklere-bogd-3-14194675_osd

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Berbere gerek bıraktırmayan saç ve sakal kesme makineleriBerbere gerek bıraktırmayan saç ve sakal kesme makineleri
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Feride'nin Cana'nın saçlarına yapıştığı anlar olay oldu! "Ülkece rahatladık"Feride'nin Cana'nın saçlarına yapıştığı anlar olay oldu! "Ülkece rahatladık"
Anahtar Kelimeler:
Eliz Sakuçoğlu Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Acı haberi Mansur Yavaş verdi: Başımız sağ olsun

Acı haberi Mansur Yavaş verdi: Başımız sağ olsun

Yeni kabus! İngiltere'de maymun çiçeği virüsü görüldü

Yeni kabus! İngiltere'de maymun çiçeği virüsü görüldü

Tartıştığı 3 kişiyi öldürdü

Tartıştığı 3 kişiyi öldürdü

Dev kuruluştan 2022 altın tahmini geldi!

Dev kuruluştan 2022 altın tahmini geldi!

Geri dönüyor! Efsane yarışmayı sunacak

Geri dönüyor! Efsane yarışmayı sunacak

Deniz salyasıyla ilgili ezber bozan iddia!

Deniz salyasıyla ilgili ezber bozan iddia!

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

19 yaşındaki sevgilisinin tangalı fotoğrafını paylaştı!

19 yaşındaki sevgilisinin tangalı fotoğrafını paylaştı!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

“Pişman mısın?” sorusuna çarpıcı yanıt

“Pişman mısın?” sorusuna çarpıcı yanıt

Şoke eden final! Diziye veda etti açıklama yaptı

Şoke eden final! Diziye veda etti açıklama yaptı

Bikinili tatil pozuna beğeni yağdı!

Bikinili tatil pozuna beğeni yağdı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.