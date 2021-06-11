Eliz Sakuçoğlu denizin ortasında sevgilisini öpücüklere boğdu

Bir süredir gözlerden uzak olan stilist Eliz Sakuçoğlu, sevgilisi Semih Ergun ile birlikteliklerinin 2. yıl dönümünü teknede kutladılar. Bir ara aşka gelen Sakuçoğlu, sevgilisini öpücüklere boğdu.

"SAYENDE EN BÜYÜK SIRLARI KEŞFETTİM"

Eliz Sakuçoğlu, Semih Ergun'a duyduğu aşkı şu sözlerle tarif etti: "Ruhumu gülümsetiyorsun, senin sayende kalbim farklı bir ritimle çarpıyor. Sen benim parlayan ortağımsın. Kırıldığımda iyileşmeme yardımcı olan, yolculuğuma saygı duyan, en büyük sırları keşfetmeme yardımcı olan ve benimle dans edensin... Seni hissedebiliyorum Romeo... Nice yıllarımız olsun."



