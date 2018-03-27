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Eliz Sakuçoğlu'nun kardeşi cinsiyet değiştirdi

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.03.2018 13:29 | Son Güncelleme

Eliz Sakuçoğlu'nun kız kardeşi Duygu Sakuçoğlu cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirdi. Rüzgar Erkoçlar’ın cinsiyet değiştirip erkek olması Türkiye’de çok konuşulmuştu. Şimdi ise Eliz Sakuçoğlu’nun kız kardeşinin cinsiyet değiştirmesi gündeme bomba gibi düştü.

Eliz Sakuçoğlu'nun kardeşi cinsiyet değiştirdi

Duygu Sakuçoğlu adını değiştirerek Poyraz Sakuçoğlu olarak değiştirdi. Poyraz Sakuçoğlu yaşadıklarını sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı:

“1 yıl önce bugün her zaman yaşamak istediğim hayatı yaşamak için bir karar aldım. Bu da cinsiyetimi değiştirmek demekti. Bu tarz değişiklikler başka türlü yaşayamamaktan dolayı yüzleşmekten geldi. Son 12 ay içimi dışımla aynı hale getirmekle geçti. Erkek olarak hikayem her zaman içimde olan ve süregelen bir durumdu ama şimdi gerçek cinsiyetimi yaşayabiliyorum. Bu taze bir başlangıç. Hayatımdaki yeni bölüm yazılmayı bekliyor. Yeni sorular sorulacak, benimsenecek ve sevilecek. Yanıtlar keşfedilmeye devam edecek ve bu değişim sürecinde kendini keşfetmek ve keyif almak olacak. “

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Geçirdiği operasyonlardan sonra hormon tedavisi gören Poyraz Sakuçoğlu en büyük desteği ablasından gördü.

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Eliz Sakuçoğlu duygu sakuçoğlu cinsiyet değiştirme

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