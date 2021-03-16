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Elizabeth Hurley'nin oğlu kızıyordu ama bikinili pozunu paylaştı

16.03.2021 09:37 | Son Güncelleme:
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Elizabeth Hurley'nin oğlu kızıyordu ama bikinili pozunu paylaştı

55 yaşındaki eski model ve oyuncu Elizabeth Hurley’in oğlu Damian, annesinin Anneler Gününü sosyal medyadan kutladı. İngiltere’de Anneler Günü, 14 Mart tarihinde kutlanıyor.

55 yaşındaki eski manken ve oyuncu Elizabeth Hurley’nin oğlu Damian, Anneler Günü için peş peşe paylaşımlarda bulundu.

Damian, Elizabeth Hurley’nin Anneler Günü için önce oyuncunun desenli dalgıç mayolu fotoğrafını paylaştı. Damian, annesi Elizabeth Hurley için dokunaklı bir yazı kaleme aldı.

55'lik Elizabeth Hurley'den sutyensiz paylaşım55'lik Elizabeth Hurley'den sutyensiz paylaşım

18 yaşındaki model, bir Instagram gönderisinde yaşlanmayan güzelliğe övgü dolu sözler paylaştı. Damian: "Her yerde tüm anneleri selamlayın. Özellikle de benim annemi çünkü o yüce. Mutlu anneler günü xxx"

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Her zaman ne kadar yakın olduklarını gösteren Damian, yüzme havuzunda annesine sarılarak çocukluk yaşlarından eski bir fotoğrafı paylaştı.

İngiltere’de Anneler Günü 14 Mart tarihinde kutlanıyor.

Elizabeth Hurley önce sutyensiz paylaştı sonrasında...Elizabeth Hurley önce sutyensiz paylaştı sonrasında...


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Instagram
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