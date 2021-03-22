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Elliot Page trans olduğunu açıkladıktan sonra...

22.03.2021 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elliot Page, trans olduğunu açıkladıktan sonra daha fazla iş teklifi aldığını söyledi.

Elliot Page trans olduğunu açıkladıktan sonra...

Time'ın kapağında yer alan ilk trans erkek olarak tarihe geçen Elliot Page samimi bir itirafta bulundu.

The Umbrella Academy ve Juno gibi yapımlarda yer alan oyuncu Elliot Page, trans olduğunu açıkladıktan sonra daha fazla iş teklifi aldığını söyledi.

Aktör Time'a verdiği röportajda iş teklifleri açısından önceki yıllara nazaran daha fazla hareketlilik olduğunu söyledi. Bunlar arasında translarla ilgili filmlere yönelik oyunculuk, yönetmenlik ve yapımcılık gibi işlerin yanı sıra "kanka rolleri" diye tanımladıkları işler de bulunuyor.

Mirror'ın bildirdiğine göre 34 yaşındaki Page röportajda şu ifadeleri kullandı:

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"Oyunculuk yapmak için gerçekten sabırsızlanıyorum, artık bu bedende tamamen olduğumu hissettiğim kişiyim. Sorunlar ve zor anlara rağmen, hiçbir şey şu an hissettiğim şeyle kıyaslanamaz."

Kariyeri yüzünden kimliğini uzun süre gizlemek zorunda kaldığını belirten Page, 4 yaşından itibaren erkek olduğunu bildiğini söyledi. Oyuncu aralıkta Instagram hesabından yaptığı paylaşımda trans olduğunu açıklamıştı.


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