Elon Musk’a tepki yağdı! “Twitter’ı satın almak yerine…”

Elon Musk, daha önce %9 hisse satın aldığı sosyal medya şirketi Twitter’ı 25 Nisan Pazartesi günü 40 milyar sterline satın aldı. Ancak bu girişimi sitede belirli bir kesim tarafından saldırıya uğradı. Musk’ı eleştiren bu kesim onu dünyadaki açlığı bitirmek için çabalamak yerine böyle bir yatırım yaptığı için yargıladı.

''DİJİTAL BİR ŞEHİR MEYDANI''

Anlaşmanın duyurulmasının ardından yaptığı paylaşımıyla kullanıcıların özgür konuşma hakkını korumaya vurgu yaptı ve yeni özellikler ve insan kimlik doğrulaması ekleyerek web sitesini iyileştirme planları olduğunu bildirdi. Milyarder “Özgür konuşma, işleyen bir demokrasinin temel taşıdır ve Twitter, insanlığın geleceği için hayati önem taşıyan konuların tartışıldığı dijital bir şehir meydanıdır.” dedi.

''DÜNYA AÇLIĞINI BİTİREBİLİRDİ''

Bu paylaşımının ardından bir kullanıcı Musk’ı dünyadaki açlığa son vermeden önce tam 43 milyar dolara ücretsiz bir uygulama satın aldığı için yargıladı. Bunun ardından ‘Yalan Yok’ isimli podcastlere ev sahipliği yapan Brian Tyler Cohen "Elon Musk, Birleşmiş Milletler'e, parayı nasıl kullanacaklarına dair ayrıntılı bir plan yapmaları halinde dünyadaki açlığı sona erdirmek için 6 milyar dolar vereceğini söyledi. Blöfüne yakalandılar ve ona planlarını verdiler ancak sonra parayı asla alamadılar. Şimdi 45 milyar dolara Twitter'ı satın alıyor. " dedi.

5 MİLYAR STERLİN BAĞIŞLAMIŞTI

Elon Musk, Birleşmiş Milletler dünya açlık mücadelesinden kısa bir süre sonra hayır kurumlarına yaklaşık 5 milyar sterlin bağışlamıştı, ancak bu BM'ye değildi. Musk bu söylemlere henüz bir cevap vermedi.



