Elon Musk baba mı oluyor? Grimes'in paylaşımı olay oldu

Tesla’nın ve SpaceX'in kurucusu olan milyarder girişimci Elon Musk, sevgilisi, Kanadalı müzisyen Grimes (31) ile ilk çocuğunu bekliyor olabilir. Grimes'in Instagram hesabında paylaştığı ve belirginleşen karnını gösteren fotoğraf, takipçileri tarafından hamilelik haberi olarak yorumlandı.

Ayrıca Grimes, çıplak fotoğrafına bir takipçisinin yaptığı yoruma yanıt verirken, "Hamile olmak olmak çok vahşi ve savaş benzeri bir durumdur" ifadesini kullandı. İddia doğruysa bu, hem Elon Musk'ın hem de Grimes'in ilk çocuğu olacak.

Fotoğrafta, Grimes’in karnına bir bebek silüetinin yansıması dikkat çekti. Magazin sitesi Just Jared, çifte yakın kaynaklara hamilelik haberini doğrulattı.

Ancak hamilelik haberinin gerçek olmayabileceğini düşünenler de var. Business Insider, Grimes’in yanıltıcı paylaşımlarıyla tanındığını, son paylaşımının da gelecek ay çıkaracağı yeni şarkısı için promosyon çalışması olabileceğini yazdı.

Teknoloji dünyasının dahisi olarak kabul edilen Elon Musk ile Grimes, sürpriz aşkını MET Gala 2018’de ilk kez duyurmuştu. Musk, gerçek adı Claire Boucher olan ‘pop müziğin avangart prensesi’ Grimes ile şaşırtan birlikteliğinin ilk ipuçlarını Mart 2018’de Twitter’da vermişti. Grimes’ın yeni müzik videosu Venus Fly için “Uzun süredir gördüğümün en iyi video sanatı” şeklindeki yorumunu tweet atan Musk’ın bu hızlı ve beklenmedik hamlesi akıllarda soru işareti yaratmıştı.

Kırmızı halıda birlikteliklerini duyuran çiçeği burnunda çift, röportaj verirken, Elon Musk kız arkadaşının elbise tasarımına yardım ettiğini de itiraf etmişti.

