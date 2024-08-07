Elon Musk’ın ardından Tom Hardy'den Yusuf Dikeç paylaşımı! 'Tam anlamıyla efsaneler'

MYNET-Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Şevval İlayda Tarhan ile Türkiye'ye gümüş madalya kazandıran Yusuf Dikeç, olimpiyatlardaki eli cebinde haliyle uzun süredir sosyal medyanın gündeminde.

Müsabakalarda lens, göz kapağı veya kulak koruması gibi teçhizat tercih etmeyen ve atış sırasındaki duruşuyla dikkat çeken Dikeç için, tüm dünyadan paylaşımlar gelmeye devam ediyor.

SpaceX ve Tesla'nın kurucusu, eski adıyla Twitter yeni adıyla X'in sahibi olan Elon Musk, Yusuf Dikeç'i ciddi şekilde radarına almış ve Dikeç'in bir videosunu paylaşmıştı. Milli sporcumuz Yusuf Dikeç'in bu paylaşımı da kısa sürede ilgi görmüştü.

TOM HARDY'DEN PAYLAŞIM GELDİ

Elon Musk’ın ardından 'Başlangıç', 'Kara Şövalye Yükseliyor' ve 'Venom' gibi yapımlarda yer alan İngiliz aktör Tom Hardy'den de Yusuf Dikeç paylaşımı geldi.

'İNANILMAZ ANLAR OLDU'

10.1 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından peş peşe Olimpiyat Oyunları'nda yarışan sporcuları paylaşan Hardy, Dikeç'in de gümüş madalyasıyla çekilen karesini paylaşarak 'Bu yıl yarışan sporcuları tebrik ediyorum. Şimdiye kadar izlediğimiz inanılmaz anlar oldu. Tam anlamıyla efsaneler.' ifadelerini not düştü.

Dünyaca ünlü oyuncunun bu paylaşımı, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.