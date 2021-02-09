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Elon Musk'ın sevgilisi Grimes, beynine çip taktırmayı planlıyor

09.02.2021 14:15 | Son Güncelleme:
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Elon Musk'ın sevgilisi Grimes, beynine çip taktırmayı planlıyor

Elon Musk, beyni bilgisayarlara bağlayan Neuralink çipinin insan deneylerinin yakında başlayacağını söyledi. Sevgilisi Grimes de beynine çip taktıracağını açıkladı.

SpaceX, Tesla ve Neuralink şirketlerinin CEO'su Elon Musk'ın sevgilisi, şarkıcı Grimes ve ABD'li rapçi Lil Uzi Vert birlikte beyinlerine çip taktırmayı planlıyor.

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Independent Türkçe'nin Metro gazetesinden aktardığı habere göre, son haftalarda birlikte müzik üzerine çalışan müzisyenler görünüşe göre bu süre zarfında yakın bir arkadaşlık geliştirdi ve müzik dışında ilginç planlar üzerine de kafa yordu. Teknoloji girişimcisi Elon Musk insanların nörolojik rahatsızlıklarının iyileştirilmesine yardımcı olabilecek beyin çiplerinin yerleştirilmesine öncülük etmek için yaptığı çalışmalarla biliniyor.

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Bu açıdan Lil Uzi Vert'in Twitter hesabından yaptığı "Neuralink" paylaşımı Grimes'ın dikkatini çekti ve onu "Hadi beyin çipleri taktıralım" diye yanıtladı. Grimes'ın bu cevabını onaylayan rap'çi, "Ben hazırım, ne zaman yapıyoruz?" diye karşılık verdi.

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Gerçek ismi Claire Boucher olan Grimes, rap'çinin sorusunu planlamayı çoktan yaptığının anlaşıldığı bir paylaşımla yanıtladı. Şarkıcı şu ifadeleri kullandı: "Çipler için 2022'yi hedefleyelim. Deneysel bir ameliyat ama başarılı olursa Tanrıların bilgisine sahip olacağız haha." Bu cevap Lil Uzi'yi ikna etmeye yetti de arttı bile. Rap'çi, "Daha fazla detay için arıyorum" ifadelerini kullandı.

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Neuralink beyin çiplerini ilk olarak Gertrude isimli bir domuzun üstünde denemiş ve Gertrude beyinden makineye bağlanan arayüzlerin ilk örneği olmuştu. Bu çipler beyin sinyallerinin vücut hareketleri tarafından nasıl yorumlandığına dair verileri kaydetmek için kullanıldı. Musk ayrıca beynine yerleştirilen çip sayesinde video oyunu oynayabilen bir maymunu olduğunu iddia etmişti.

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