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Putin’in gizli silahı ortaya çıktı! Uzmanlar bile mühimmata şaşırdı: Böylesini hiç görmedik

15.03.2022 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in emriyle Rus askerlerinin Ukrayna’da başlattığı askeri harekatın 20. gününde Amerika basınında ilginç bir iddia gündeme geldi. Amerikalı istihbarat yetkilerinin incelemeleri doğrultusunda Rusya’nın Ukrayna’ya gönderdiği balistik füzelerin gizli bir mühimmata sahip olduğu iddia edildi. Uzmanlar füzelerdeki gizli düzeneğin kendilerini şaşırttığını ve bu gizli mühimmatın füzelerin hava savunma sisteminden kaçmalarına yardımcı olduğunu söyledi.

Putin’in gizli silahı ortaya çıktı! Uzmanlar bile mühimmata şaşırdı: Böylesini hiç görmedik

Amerikalı bir yetkili, İskender-M kısa menzilli balistik füzelerin, hava savunma sistemlerinden kaçmak için tasarlanmış daha önce bilinmeyen bir tuzak içerdiğini söyledi. Bir Amerikan istihbarat yetkilisine göre, cihazların her biri yaklaşık bir fit uzunluğunda, dart şeklinde ve turuncu kuyruklu beyaz bir şekle sahip. Yetkili, füzenin hava savunma sistemleri tarafından hedef alındığını algıladığında, Rusya'nın sınır ötesi mobil fırlatıcılardan ateşlediği İskender-M kısa menzilli balistik füzeler tarafından serbest bırakıldığını ifade etti.

“DAHA ÖNCE BUNA BENZER BİR MÜHİMMAT GÖRMEMİŞTİM”

kapak silah

Dart şeklindeki bu gizli düzeneğe ait görüntüler işgalin ilk günlerinden sonra sosyal medyanın gündeminde yer aldı. Savaş uzmanları ve istihbarat analistleri mühimmatın görsellerini incelediklerinde küme silahlarını anımsatan bir bomba düzeneği olduğunu düşündü. The New York Times'da yer alan iddiaya göre Ancak yarattığı etki ve işleyiş biçimine bakıldığında bomba olmadığı anlaşıldı.

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22 yıl boyunca İngiliz Ordusunda patlayıcı mühimmat imha sorumlusu olarak görev yapan ve daha sonra 10 yıl Güney Irak, Afrika ve diğer bölgelerde sivil bomba teknisyeni olarak çalışan Richard Stevens, "Şimdiye kadar çok sayıda Çin ve Rus saldırısına şahit oldum ama buna benzer bir mühimmat hiç görmemiştim." dedi.

Sosyal medya bu iddiaları konuşuyor! &quot;Akli dengesi yerinde değil&quot;Sosyal medya bu iddiaları konuşuyor! "Akli dengesi yerinde değil"

SOĞUK SAVAŞ TUZAKLARINA BENZİYOR

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İstihbarat yetkilisi, 1970'lerden beri nükleer savaş başlıklarına eşlik eden ve füzesavar sistemlerinden kaçmak ve bireysel savaş başlıklarının hedeflerine ulaşmasına izin vermek için tasarlanan cihazların, "sızma yardımcıları" olarak adlandırılan Soğuk Savaş tuzaklarına benzer olduğunu söyledi. 

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Middlebury Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü'nde nükleer silahların yayılmasını önleme profesörü Jeffrey Lewis, “Rusya, NATO'nun İskender'in karşı önlemlerini yenmek için çalışılacağını biliyor. Bu savaş Moskova için gizli tuzağını ortaya çıkaracak kadar önemli olsa gerek. Belli ki NATO'nun mühimmatı ele geçirmesini ve incelemesini umursamıyorlar ama ben olsam umursardım. Şu anda ABD istihbarat camiasında çok heyecanlı insanlar olduğunu düşünüyorum." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Ukrayna Vladimir Putin
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