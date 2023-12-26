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Elvan Gruda son yolculuğuna uğurlandı

26.12.2023 17:05 | Son Güncelleme:
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Sinema sanatçısı Ayşen Gruda ile sinema ve dizi oyuncusu Yılmaz Gruda’nın kızı Elvan Gruda son yolculuğuna uğurlandı. 55 yaşında hayatını kaybeden Gruda'nın cenazesi Şişli Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Sinema sanatçısı Ayşen Gruda ile sinema ve dizi oyuncusu Yılmaz Gruda’nın kızı Elvan Gruda son yolculuğuna uğurlandı. Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kanser tedavisi gördüğü öğrenilen Gruda’nın cenazesi Şişli Camii’ne getirildi.

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"HER ŞEY ÇOK KISA SÜREDE OLDU"

Cenazeye Gruda'nın yakınları ve sanatçılar katıldı. Taziyeleri Elvan Gruda'nın oğlu Emre Gruda kabul etti. Gruda’nın çocukluk arkadaşı Tuna Arman, "Herşey çok kısa sürede oldu, radyoterapiye başladık ama maalesef annesi babası kadar şanslı olamadı" dedi.

(DHA)


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