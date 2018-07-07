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Emel Müftüoğlu: İdamı desteklemiyorum

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.07.2018 11:52 | Son Güncelleme

Emel Müftüoğlu, çocuk istismarına dair tartışılan idam önerilerine dair açıklamalarda bulundu.

Emel Müftüoğlu: İdamı desteklemiyorum

Bodrum tatilinden dönen Emel Müftüoğlu, soluğu Etiler’de aldı. Ayağının tozuyla alışverişe çıkan şarkıcının şık giyimi dikkatlerden kaçmadı.

Her zamanki gibi neşeli haliyle objektiflere poz veren Emel Müftüoğlu, ayaküstü gazetecilerle konuştu. Geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz Leyla ve Eylül için oldukça üzgün olduğunu belirten Müftüoğlu, idam isteyen ünlülerin aksine şöyle konuştu;

“Bunlar derin ve ağır meseleler. Fevri davranıp da cahil yaklaşımlardan kaçınmak gerekiyor. Mutlaka yetkililer ve uzmanlar bu konuda dünyadaki hukuku da göze alarak bir şeyler yapacaklardır. O kadar çelişkili bir durum ki; vahşetten kaçıyorsun vahşeti onaylıyorsun… Ben bu heyecanlı davranışları da çok sevmiyorum. Sosyal medyadan birbirlerini ittirip kaktırmalarını, birbirlerinin hayatlarına karışmalarını sevmiyorum. Çok hassas konular. İdam denilen şey çok ağır bir şey.

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Bunun sonuçları hiç güzel olmayabilir. Şiddete her zaman karşı olan insanlardanım. Çocuklarımızı şefkatle ve sevgiyle büyütün ki ilerde canavara dönüşmesinler. Her şey eğitimle başlıyor. İnsanlara bazı şeyleri kısıtladıkça bazı eylemler daha çok artıyor. Bunu yapan insanlar sağlıklı insanlar olsalar bunu yapmazlar. Bu sadece bizde olan bir şey değil, mesela Amerika bunu temelinden beri yaşıyor.”

“BERNA YANLIŞ ANLAŞILDI”

Öte yandan Alişan ve Berna Laçin'in sosyal medyadan atışmasına da değinen Müftüoğlu; “Berna'nın ne söylemek istediğini anlayabiliyoruz. Önce kişinin ne söylemek istediğini bilmemiz gerekiyor. Berna bence yanlış anlaşıldı. Zaten herkes birbirini yanlış anlamaya yer arıyor. En büyük problemimiz bu. Birisi bir hedef bulsun, ona saldırsın, oradan sesini duyursun, oradan bi kendini göstersin… Önce bundan arınmamız ve sakin olmamız gerekiyor. Birbirimizi kırmamamız gerekiyor” şeklinde konuştu. (Sözcü)

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Anahtar Kelimeler:
emel müftüoğlu Berna Laçin

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