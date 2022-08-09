Emel Sayın'ın kardeş acısı... Gözyaşları içinde uğurladı, Müjdat Gezen bir an olsun bırakmadı

Emel Sayın, geçtiğimiz haftalarda "Kardeşim hasta. İlk kez size açıklıyorum. Onun biraz üzüntüsü var üzerimde. İnşallah en kısa zamanda iyileşecek. 1-2 aydır tedavi görüyor" açıklamasını yapmıştı. Emel Sayın'ın akciğer kanseri tedavisi gören kardeşi Fatoş Sayın cumartesi günü hayatını kaybetti.

Emel Sayın'ın kardeşi Zincirlikuyu Cami’nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Kardeşi Fatoş Sayın'ın tabutu başında uzun süre gözyaşı döken Sayın "Ne desem yetmiyor" dedi.

HaberTürk'ün haberine göre; usta sanatçı Emel Sayın'ı Müjdat Gezen ve Nilgün Belgün'ün yalnız bırakmadı.

AYAKTA DURMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ

Kardeşinin tabutu başında uzun süre gözyaşı dökerek dua eden Sayın, güçlükle ayakta durabildi.

Tektaş, kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitlik Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedildi.



