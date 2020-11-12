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Emily in Paris 2. sezon onayı aldı

12.11.2020 11:11 | Son Güncelleme:
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Emily in Paris 2. sezon onayı aldı

Emily in Paris sevenlere güzel haber geldi! Sex and the City’nin yaratıcısı olan Darren Star’ın imzasını taşıyan Netflix dizisi Emily in Paris 2. sezon onayı aldı.

Sex and the City dizisinin yaratıcısı olarak tanınan, son yıllarda ise Younger dizisiyle adından söz ettiren Darren Star‘ın imzasını taşıyan Emily in Paris, 2 Ekim’de Netflix‘te izleyici ile buluştu. İlk başta Paramount Network kanalı için hazırlanan, ancak yayınlanmasına kısa süre kala Netflix’e geçen dizi, izleyiciler tarafından ilgiyle karşılandı.

Emily in Paris’in yaşadığı bu yayıncı değişikliği, günün sonunda dizinin lehine işledi ve Paramount Network’te ulaşacağından çok daha geniş bir kitleye ulaşmasını sağladı.

Yayınlandığı hafta pek çok ülkede Netflix’te en çok izlenen yapımlar arasında yer alan Emily in Paris, beklendiği gibi 2. sezon onayı aldı.

Dizinin 2. sezon onayı aldığı, dizideki Paris Sylvie Grateau karakterinin ağzından yazılmış bir mektupla duyuruldu.

Emily’nin Paris’teki patronu olan Paris Sylvie Grateau, kaleme aldığı bu mektupta, Amerika’daki patronuna Emily’nin bir süre daha Paris’te kalacağını haber veriyor. Mektubun yayınlanmasından kısa süre sonra dizinin 2. sezon onayı aldığı Twitter’da yayınlanan videoyla doğrulandı.

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