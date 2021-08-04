Emily Ratajkowski’den İtalya’da kalça şov

Emily Ratajkowski, bir süredir ailesi ve arkadaşlarıyla İtalya’da tatil yapıyor. 30 yaşındaki cesur isim arkadaşlarıyla çıktığı tekne turundan birbirinden iddialı fotolar paylaştı.

Kendi tasarladığı mayosuyla poz veren güzel isim, hiçbir zaman çıplaklıktan yana çekingesi olmadı. Yine birbirinden iddialı pozlar veren Emily Ratajkowski’nin kalçasını gösterdiği fotoğrafı olay oldu.

Emily Ratajkowski’nin olay yaratan kalça pozunun da olduğu Instagram gönderisi bir buçuk milyondan fazla beğeni aldı.

Mart ayında 'Sylvester Apollo Bear' adını verdiği bebeğini kucağına alan İngiliz model Emily Ratajkowski, kısa sürede forma girmesinden sonra hızlıca işine geri dönmesiyle herkesi çok şaşırttı.



