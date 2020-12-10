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Emily Ratajkowski duştan çıplak pozunu paylaştı

10.12.2020 09:53 | Son Güncelleme:
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Emily Ratajkowski duştan çıplak pozunu paylaştı

Sebastian Bear-McClard ile olan evliliğinden bir bebek bekleyen Emily Ratajkowski, hamilelik dönemindeki cesur paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor.

Dünyaca ünlü ABD’li model Emily Ratajkowski, Sebastian Bear-McClard ile olan evliliğinden bir bebek bekliyor.

Yaşadığı Los Angeles'ta sık sık yürüyüşe çıkan, evi ve bebeği için alışveriş yapan Ratajkowski, çarpıcı tasarımlara sahip hamile kıyafetleriyle dikkat çekiyordu. Emily son dönemde yaptığı cesur paylaşımlarla da çok konuşuluyor.

Emily Ratajkowski hamile stiliyle dikkat çektiEmily Ratajkowski hamile stiliyle dikkat çekti

Çıplak halde verdiği pozlarla hamileliğini duyuran ünlü model durmuyor. Emily Ratajkowski duştan yaptığı çıplak paylaşımla şoke etti.

Ekran Alıntısı

Ünlü modele beğeni yağarken bir yandan da bu kadar açık olmasına tepki gösterenler oldu.

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