Emily Ratajkowski duştan çıplak pozunu paylaştı

Dünyaca ünlü ABD’li model Emily Ratajkowski, Sebastian Bear-McClard ile olan evliliğinden bir bebek bekliyor.

Yaşadığı Los Angeles'ta sık sık yürüyüşe çıkan, evi ve bebeği için alışveriş yapan Ratajkowski, çarpıcı tasarımlara sahip hamile kıyafetleriyle dikkat çekiyordu. Emily son dönemde yaptığı cesur paylaşımlarla da çok konuşuluyor.

Çıplak halde verdiği pozlarla hamileliğini duyuran ünlü model durmuyor. Emily Ratajkowski duştan yaptığı çıplak paylaşımla şoke etti.

Ünlü modele beğeni yağarken bir yandan da bu kadar açık olmasına tepki gösterenler oldu.



