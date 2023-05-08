Emily Ratajkowski yarı çıplak poz verdi! Sadece göğüs uçlarını kapattı

Son dönemde aşk hayatı ve cesur seçimleri ile sık sık adından söz ettiren Emily Ratajkowski son olarak MET Gala tarzıyla gündem olmuştu. Harry Styles ile öpüşürken kameralara yakalanan Ratajkowski boşandıktan sonra aşk haberleriyle konuşulmaya başlandı.

Sebastian Bear-McClard ile evliliği sırasında defalarca aldatıldığını öğrenip boşanma kararı alan ünlü model Ratajkowski bu defa yine sınır tanımadı ve yarı çıplak pozlarını sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.

Üstsüz poz veren Emily Ratajkowski göğüslerini ise eliyle kapatmayı tercih etti. Ünlü modelin bu paylaşıma binlerce beğeni ve yorum yapıldı.

Londra'da doğup büyüyen Emrata, Polonyalı bir anne ve İsrailli bir babanın kızı.

2004 yılında oyunculuğa adım atan Emrata, sonradan mankenliğe yöneldi.

Model olma hayalleriyle Kaliforniya Üniversitesi'ndeki eğitimini yarım bırakan yıldız, çıplak pozlarıyla sanat camiasının cesur kişilikleri arasında yer alıyor.



