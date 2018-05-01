Nişan törenine İpek’in annesi ve kız kardeşi katılmadı. Serengil konuyla ilgili “Ben istemedim” açıklamasını yaptı.
Emin misin Yaşar?
1 / 13
Yaklaşık 1 yıldır beraber olan Seren Serengil ve Yaşar İpek, pazar günü evlilik yolunda ilk adımı attı. Nişan törenine İpek’in annesi ve kız kardeşi katılmadı. Serengil, konuyla ilgili “Ben istemedim” açıklamasını yaptı.
2 / 13
Seren Serengil ve Yaşar İpek, Şile Casa Lavanda Boutique Hotel’de düzenlenen törenle nişanlandı. Yaklaşık 100 bin liraya mal olan 200 kişilik törene İpek’in annesi ve kız kardeşi katılmadı.
3 / 13
Serengil, dikkatlerden kaçmayan bu önemli detayla ilgili açıklamayı aynı akşam sosyal medya üzerinden yaptı: “Ben öyle uygun gördüm. Evet ben istemedim. Geçerli nedenlerim vardı, öyle uygun gördük.”
4 / 13
Öte yandan kendi annesi Nevin Teoman, kızını mutlu gününde yalnız bırakmadı.
5 / 13
EMİN MİSİN YAŞAR!Seren Serengil ile Yaşar İpek’in nişan yüzüklerini, Kelebek yazarı ve aynı zamanda Serengil’in televizyon programındaki partneri olan Cengiz Semercioğlu taktı.
6 / 13
Serengil yüzükler takılmadan önce müstakbel eşine “Yaşar, bir ömür geçecek benimle. Hazır mısın, emin misin?” diye takıldı. Aldığı yanıt ise “Ben hayatımın kararını verdim. Seni çok seviyorum” oldu.
7 / 13
Seren Serengil ve Yaşar İpek, nikâh tarihini 17 Haziran olarak belirledi.
8 / 13
Yaşar İpek sırtındaki “Sero’mu seviyorum” yazısıyla böyle poz verdi.
9 / 13
Demet Akalın Kurt - Okan Kurt
10 / 13
Geçtiğimiz günlerde adı işadamı Murat Karabova ile anılan Deniz Seki birlikte eğlendi.
13 / 13
Deniz Seki - Demet Akalın
Okuyucu Yorumları 0 yorum