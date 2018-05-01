Nişan törenine İpek’in annesi ve kız kardeşi katılmadı. Serengil konuyla ilgili “Ben istemedim” açıklamasını yaptı.

Emin misin Yaşar?

1 / 13 Yaklaşık 1 yıldır beraber olan Seren Serengil ve Yaşar İpek, pazar günü evlilik yolunda ilk adımı attı. Nişan törenine İpek’in annesi ve kız kardeşi katılmadı. Serengil, konuyla ilgili “Ben istemedim” açıklamasını yaptı.

2 / 13 Seren Serengil ve Yaşar İpek, Şile Casa Lavanda Boutique Hotel’de düzenlenen törenle nişanlandı. Yaklaşık 100 bin liraya mal olan 200 kişilik törene İpek’in annesi ve kız kardeşi katılmadı.

3 / 13 Serengil, dikkatlerden kaçmayan bu önemli detayla ilgili açıklamayı aynı akşam sosyal medya üzerinden yaptı: “Ben öyle uygun gördüm. Evet ben istemedim. Geçerli nedenlerim vardı, öyle uygun gördük.”

4 / 13 Öte yandan kendi annesi Nevin Teoman, kızını mutlu gününde yalnız bırakmadı.

5 / 13 EMİN MİSİN YAŞAR!Seren Serengil ile Yaşar İpek’in nişan yüzüklerini, Kelebek yazarı ve aynı zamanda Serengil’in televizyon programındaki partneri olan Cengiz Semercioğlu taktı.

6 / 13 Serengil yüzükler takılmadan önce müstakbel eşine “Yaşar, bir ömür geçecek benimle. Hazır mısın, emin misin?” diye takıldı. Aldığı yanıt ise “Ben hayatımın kararını verdim. Seni çok seviyorum” oldu.

7 / 13 Seren Serengil ve Yaşar İpek, nikâh tarihini 17 Haziran olarak belirledi.

8 / 13 Yaşar İpek sırtındaki “Sero’mu seviyorum” yazısıyla böyle poz verdi.

9 / 13 Demet Akalın Kurt - Okan Kurt

10 / 13 Geçtiğimiz günlerde adı işadamı Murat Karabova ile anılan Deniz Seki birlikte eğlendi.

11 / 13 Lerzan Mutlu

12 / 13 Murat Karabova