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Emin misin Yaşar?

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.05.2018 10:14 | Son Güncelleme

Yaklaşık 1 yıldır beraber olan Seren Serengil ve Yaşar İpek, pazar günü evlilik yolunda ilk adımı attı.

Nişan törenine İpek’in annesi ve kız kardeşi katılmadı. Serengil konuyla ilgili “Ben istemedim” açıklamasını yaptı.

Emin misin Yaşar?

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Yaklaşık 1 yıldır beraber olan Seren Serengil ve Yaşar İpek, pazar günü evlilik yolunda ilk adımı attı. Nişan törenine İpek’in annesi ve kız kardeşi katılmadı. Serengil, konuyla ilgili “Ben istemedim” açıklamasını yaptı.
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Seren Serengil ve Yaşar İpek, Şile Casa Lavanda Boutique Hotel’de düzenlenen törenle nişanlandı. Yaklaşık 100 bin liraya mal olan 200 kişilik törene İpek’in annesi ve kız kardeşi katılmadı.
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Serengil, dikkatlerden kaçmayan bu önemli detayla ilgili açıklamayı aynı akşam sosyal medya üzerinden yaptı: “Ben öyle uygun gördüm. Evet ben istemedim. Geçerli nedenlerim vardı, öyle uygun gördük.”
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Öte yandan kendi annesi Nevin Teoman, kızını mutlu gününde yalnız bırakmadı.
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EMİN MİSİN YAŞAR!Seren Serengil ile Yaşar İpek’in nişan yüzüklerini, Kelebek yazarı ve aynı zamanda Serengil’in televizyon programındaki partneri olan Cengiz Semercioğlu taktı.
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Serengil yüzükler takılmadan önce müstakbel eşine “Yaşar, bir ömür geçecek benimle. Hazır mısın, emin misin?” diye takıldı. Aldığı yanıt ise “Ben hayatımın kararını verdim. Seni çok seviyorum” oldu.
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Seren Serengil ve Yaşar İpek, nikâh tarihini 17 Haziran olarak belirledi.
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Yaşar İpek sırtındaki “Sero’mu seviyorum” yazısıyla böyle poz verdi.
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Demet Akalın Kurt - Okan Kurt
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Geçtiğimiz günlerde adı işadamı Murat Karabova ile anılan Deniz Seki birlikte eğlendi.
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Lerzan Mutlu
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Murat Karabova
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Deniz Seki - Demet Akalın
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Seren Serengil yaşar ipek

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