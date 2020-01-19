Emina Jahovic'ten Sadettin Saran açıklaması

Gazetecilerin ''Mustafa Bey'i göremedik'' demesi üzerine güzel şarkıcı, ''Mustafa doğum günümü kutladı. Çok özel bir hediye aldı. Ama burada söylemek olmaz'' dedi.

Sandal'ın çıkardığı kitap ile ilgili de konuşan şarkıcı, ''Kitabı henüz okumadım. Ama ben onun için nasıl değerliysem, Mustafa da benim için çok değerlidir. Bu özel günde çocuklarım ve Mustafa için sağlık diledim'' dedi.



Gazetecilerin, ''Sadettin Saran ile barıştığınız konuşuluyor. Barışma oldu mu?'' diye sorması üzerine Jahovic, ''Barışma falan yok. Asla da olmayacak'' dedikten sonra eline aldığı kırmızı gül ile evinin yolunu tuttu. (SnobMagazin)



