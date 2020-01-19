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  4. Emina Jahovic'ten Sadettin Saran açıklaması

Emina Jahovic'ten Sadettin Saran açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 15:23 | Son Güncelleme

Şarkıcı Mustafa Sandal'ın eski eşi, Emina Jahovic, önceki akşam 38.nci yaş gününu yakın dostları ile Bebek Lucca'da kutladı. Dostlarıyla birlikte eğlenceli vakit geçiren şarkıcı, Mustafa Sandal'ın katılmadığı doğum günü partisi sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Jahovic, eski sevgilisi Sadettin Saran ve eski eşi Mustafa Sandal hakkında dikkat çekici açıklamalar yaptı.

Emina Jahovic'ten Sadettin Saran açıklaması

Gazetecilerin ''Mustafa Bey'i göremedik'' demesi üzerine güzel şarkıcı, ''Mustafa doğum günümü kutladı. Çok özel bir hediye aldı. Ama burada söylemek olmaz'' dedi.

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Sandal'ın çıkardığı kitap ile ilgili de konuşan şarkıcı, ''Kitabı henüz okumadım. Ama ben onun için nasıl değerliysem, Mustafa da benim için çok değerlidir. Bu özel günde çocuklarım ve Mustafa için sağlık diledim'' dedi.
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Gazetecilerin, ''Sadettin Saran ile barıştığınız konuşuluyor. Barışma oldu mu?'' diye sorması üzerine Jahovic, ''Barışma falan yok. Asla da olmayacak'' dedikten sonra eline aldığı kırmızı gül ile evinin yolunu tuttu. (SnobMagazin)


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Anahtar Kelimeler:
Emina Jahovic, Sadettin Saran,

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