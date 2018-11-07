Emina Jahovic ve Mustafa Sandal, Sadettin Saran yüzünden mi ayrıldı?

Emina Jahovic, Mustafa Sandal ile olan 10 yıllık evliliğini Haziran 2018’de bitirmişti. Sonrasında Sadettin Saran ile aşk yaşamaya başladı.

Emina Jahovic’in evliyken Sadettin Saran ile yakınlaştığı dedikodusu önceki gün bazı internet sitelerinde yer aldı.

Jahovic şu açıklamayı yaptı: “Evliliğim ihanet yüzünden bitmedi. Bizde aşk ve sevgi tükendi. Bu yüzden ayrıldık. Şimdi sadece iki arkadaşız. Yaman ile Yavuz’un anne-babasıyız.”

Mustafa Sandal da eski eşinin yeni ilişkisi ile ilgili şunları söylemişti: Hayırlısı olsun. Emina’nın mutlu ve huzurlu olması benim dilek sıralamamda her zaman liste başıdır. O ne kadar mutlu olursa, çocuklarımıza yansıttığı enerji de o kadar aydınlık olacaktır...



