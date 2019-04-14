MAGAZİN

Emina Jahovic yeni imajıyla dikkat çekti

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.04.2019 10:33 | Son Güncelleme

Son dönemde sürekli özel hayatıyla gündem olan Emina Jahovic yeni imajıyla dikkat çekti. Jahovic saç rengini değiştirdi ve takipçileriyle paylaştı.

Emina Jahovic yeni imajıyla dikkat çekti

Mustafa Sandal ile 10 yıllık evliliğini bitiren Emina Jahovic daha sonra Saadettin Saran ile birlikte olmuş ve yaşadığı bu aşkla sık sık gündeme gelmişti.

1

Özel hayatıyla ilgili sürekli konuşulan Emina Jahovic şu sıralar yeni imajıyla dikkat çekiyor. Saç rengini değiştiren popçu yeni halini takipçileriyle de paylaşmayı ihmal etmedi. Emina Jahovic paylaşımına hayranları yorum ve beğeni yağdırdı.

2

Saran ile ayrıldıktan sonra yeni bir aşka yelken açıp açmadığı merak edilen Jahovic "Hayatımda şu an kimse yok tek düşüncem işim ve çocuklarım onun için çok keyifliyim" demişti.

Onlarca araç geçiyordu! Görür görmez jandarmaya haber verdiler Onlarca araç geçiyordu! Görür görmez jandarmaya haber verdiler
İlginç ödül: Özgürce paylaşımlar...İlginç ödül: Özgürce paylaşımlar...
Jennifer Lopez beğenmiyormuş!Jennifer Lopez beğenmiyormuş!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Emina Jahovic Emina Jahovic instagram Emina Jahovic ve Mustafa Sandal

En Çok Okunan Haberler

Tuzla Piyade Okulunda koğuşta yangın!

Tuzla Piyade Okulunda koğuşta yangın!

Hülya Avşar'dan sosyal medyayı sallayan yorum!

Hülya Avşar'dan sosyal medyayı sallayan yorum!

Mahalle savaş alanına döndü! Polis mahalleye giriş çıkışları kapattı

Mahalle savaş alanına döndü! Polis mahalleye giriş çıkışları kapattı

Komşusunu vurdu! Sebebi pes dedirtti

Komşusunu vurdu! Sebebi pes dedirtti

Eğlence mekanına kurşun yağdırdılar! Kanlı gece

Eğlence mekanına kurşun yağdırdılar! Kanlı gece

Ölü ve yaralılar var! Kuryelerin kavgasında silahlar konuştu

Ölü ve yaralılar var! Kuryelerin kavgasında silahlar konuştu

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Bomba grup seks itirafı! Sosyal medyayı salladı

Bomba grup seks itirafı! Sosyal medyayı salladı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Elçin Sangu'nun İmamoğlu paylaşımı olay oldu

Elçin Sangu'nun İmamoğlu paylaşımı olay oldu

Ünlü isimden flaş karar! Türbanı çıkardı

Ünlü isimden flaş karar! Türbanı çıkardı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Dokunulmazlıkta Acun'un dikkatini çekti: Tasvip etmiyorum

Hadise'ye ilginç ödül: Özgürce paylaşımlar...

İlginç ödül: Özgürce paylaşımlar...

Ziynet Sali: Jennifer Lopez’i beğenmiyorum

Jennifer Lopez beğenmiyormuş!

Gizem ve Hakan Hatipoğlu, bebeklerinin yüzünü ilk kez gösterdi

Çok eleştirilmişlerdi! Lila'yı ilk kez gösterdiler

Kubilay Aka'ya iğrenç mesaj! İfşa etti

Kubilay Aka'ya iğrenç mesaj! İfşa etti

Hülya Avşar'dan sosyal medyayı sallayan yorum!

Hülya Avşar'dan sosyal medyayı sallayan yorum!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.