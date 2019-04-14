Emina Jahovic yeni imajıyla dikkat çekti

Mustafa Sandal ile 10 yıllık evliliğini bitiren Emina Jahovic daha sonra Saadettin Saran ile birlikte olmuş ve yaşadığı bu aşkla sık sık gündeme gelmişti.

Özel hayatıyla ilgili sürekli konuşulan Emina Jahovic şu sıralar yeni imajıyla dikkat çekiyor. Saç rengini değiştiren popçu yeni halini takipçileriyle de paylaşmayı ihmal etmedi. Emina Jahovic paylaşımına hayranları yorum ve beğeni yağdırdı.

Saran ile ayrıldıktan sonra yeni bir aşka yelken açıp açmadığı merak edilen Jahovic "Hayatımda şu an kimse yok tek düşüncem işim ve çocuklarım onun için çok keyifliyim" demişti.

