MAGAZİN

Emina Sandal bir erkekle yakalandı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.03.2018 09:26 | Son Güncelleme

Mustafa Sandal ile olan 10 yıllık evliliğini bitirmek üzere olan Emina Sandal önceki akşam bir erkek arkadaşı ile Etiler’deki Papermoon Restaurant’ta yemek yedi

Emina Sandal bir erkekle yakalandı!

Mustafa Sandal ile ayrılmak üzere olan Emina Sandal, geçtiğimiz akşam bir erkek ile görüntülendi.

Emina Sandal mekan çıkışında “Yanınızdaki beyefendi kim?” sorularına cevap vermedi.

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Erkek arkadaşının adını açıklamak istemeyen Emina Sandal kafalarda soru işaretleri bıraktı.

Emina, Mustafa Sandal ile ilgili olan soruları ise "Mustafa’yla ilgili soru istemiyorum. Bitti artık, konuşmam” diyerek cevapladı.

Öte yandan geçen haftalarda Sırp magazin basını “Emina eski sevgilisi Marko Miskovic’e dönüyor” başlıklı haberlere imza atmıştı.

Emina, Sırp basınında çıkan haberlerden sonra “Marko’yu 11 yıldır görmüyorum” demişti.

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