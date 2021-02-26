Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü el ele fotoğrafları ile kutladı

26 Şubat 1954 doğumlu olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 67. yaş gününü kutluyor.

“#İyikiDoğdunMilletinAdamı” etiketiyle yapılan paylaşımlarda binlerce mesaj yer aldı. Kabineden, Külliye’ye kadar devlet erkanı da Erdoğan’ın yeni yaşını kutlamak için paylaşımlar yaptı.

O paylaşımların en dikkat çekeni ise Cumhurbaşkanının eşi Emine Erdoğan’dan geldi.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından saat 00.01'de eşi Erdoğan'ın elini tuttuğu bir fotoğrafı paylaşarak "İyi ki doğdun" yazan bir mesaj paylaştı.



