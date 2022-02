Eminem kimdir, aslen nereli? Şarkıcı Eminem kaç yaşında ve sevgilisi kimdir?

NFL'de Los Angeles Rams ile Cincinnati Bengals arasında oynanan ve Los Angeles Rams'in kazandığı Super Bowl'da dünyaca ünlü sanatçılar arasında Eminem de sahne aldı. Peki Eminem kimdir, aslen nereli?

EMINEM KİMDİR?

Marshall Bruce Mathers III yani meşhur olduğu sahne adıyla Eminem veya ikinci kişiliği Slim Shady, 17 Ekim 1972 tarihinde dünyaya gelen Akademi ve Grammy ödüllü Amerikalı rapçi, yapımcı, şarkıcı ve oyuncudur.

1999 senesinde çıkardığı ilk ciddi albümü The Slim Shady LP ile şöhrete ulaşmış ve bu albümle En İyi Rap Albümü dalında Grammy Ödülü kazanmıştır. Bir sonraki albümü The Marshall Mathers LP, en hızlı satan rap albümü olarak tarihe geçmiştir. Bu albümle yakaladığı başarıyla kendi plak şirketi Shady Records'u kurmuştur. Eminem, arkadaşlarıyla birlikte planladığı hiphop grubu projesi D12'i de hayata geçirme fırsatı bulmuştur. The Marshall Mathers LP ve üçüncü albümü The Eminem Show ile de Grammy ödüllerini başkasına kaptırmamış olan Eminem, 2002 yılında başrol oynadığı 8 Mile filmi için yaptığı Lose Yourself şarkısıyla da En İyi Şarkı dalında ödül kazanmıştır.

Eminem, 2005'te çıktığı turlardan sonra bir duraksama dönemine girmiştir fakat daha sonra çalışmalarına devam etmiştir. Sanatçı, 19 Mayıs 2009'da, 2004'ten beri ilk albümü olan Relapse'i çıkartmıştır.

Eminem, Rolling Stone dergisinin Tüm Zamanların En Büyük 100 Sanatçısı listesinde 82 numarada yer almayı başarmıştır. Aynı zamanda Vibe dergisi tarafından 2008 yılında gelmiş geçmiş en iyi rapçi ilan edildi. Şu ana dek D12 ile beraber çıkardığı albümler de dahil olmak üzere toplam 10 albümü (8 solo, 2 D12 ile) Billboard Top 200 listesinde 1. sıraya ulaşmıştır. Aynı zamanda tüm dünyada 13 teklisi listelerde 1 numara olmuştur. Aralık 2009 tarihinde Billboard dergisi tarafından son on yılın sanatçısı ilan edilmiştir.

Eminem, Birleşik Krallık'ta da 12.5 milyon albüm satmıştır.

EMINEM'IN SEVGİLİSİ KİMDİR?

Şu anda sevgilisi olup olmadığı bilinmeyen Eminem, Kimberly Anne Scott ile iki defa evlenip boşanmıştır.

EMINEM'İN ALBÜMLERİ

Revival (2017)

Kamikaze (2018)

Music To Be Murdered By (2020)

Infinite (1996)

The Slim Shady LP (1999)

The Marshall Mathers LP (2000)

The Eminem Show (2002)

Encore (2004)

Relapse (2009)

Recovery (2010)

The Marshall Mathers LP 2 (2013)

.