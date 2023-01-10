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Emlak dolandırıcılarına dev operasyon! '5 katı fiyatla' kandırıp lüks içinde yaşadılar! 110 gözaltı

10.01.2023 17:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de 2022 yılında artan emlak fiyatlarını fırsat bilen dolandırıcılar tuzaklarına düşürdükleri mağdurları milyonlarca lira dolandırdı. Mülk sahiplerini, 'evinizi yabancılara 5 katı fiyata satabiliriz' diyen dolandırıcıların lüks içinde yaşadığı tespit edildi. Bu sabah başlayan operasyonda şu ana kadar 110 kişi gözaltına alındı. İlerleyen saatlerde gözaltı sayısının artması bekleniyor.

Emlak dolandırıcılarına dev operasyon! '5 katı fiyatla' kandırıp lüks içinde yaşadılar! 110 gözaltı

Türkiye çapında emlak ve devre mülk dolandırıcılığı yapan bir şebekeye yönelik İstanbul merkezli 4 ilde operasyon yapıldı. Bu sabah erken saatlerde başlayan operasyonda şu ana kadar 110 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Operasyonda aralarında gözaltındaki şebeke lideri A.F.'nin 13 milyon lira değerindeki Ferrari marka otomobilin de bulunduğu onlarca lüks otomobile el kondu. Şüphelilerin mağdurlara devre mülklerini yabancı kişilere 5 katı fiyatla satacaklarını söyleyip, masraflar için para topladıkları, vekaletname alıp adlarına kredi çektikleri öğrenildi.

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4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON YAPILDI

Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için bu sabah saatlerinde düğmeye bastı. Savcılıktan alınan izinde İstanbul, Yalova, İzmir ve Şanlıurfa'da daha önceden tespit edilen çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı. Sabah saatlerinde başlayan baskınlarda şu ana kadar 110 kişinin gözaltına alındı.

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PARA VE PARA SAYMA MAKİNESİ ELE GEÇİRİLDİ

Gözaltına alınan şüpheliler Dolandırıcılık Büro Amirliğine getirilerek sorguya alınmaya başlandı. Kadıköy'de bulunan emlak şirketinin bürosun da geniş çaplı arama yapılırken, içerde bulunan evraklar tek tek inceleme altına alındı. İş yerinde bulunan bütün bilgisayarda incelenmek üzere polis merkezine götürüldü. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 3 milyon lira nakit para ele geçirildi. Ele geçirilen paralara para sayma makinesi ile sayılarak tutanak tutulup el kondu.

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"YABANCILARA 5 KATI FİYATA SATABİLİRİZ"

Şüphelilerin aynı devre mülkleri yada arsaları bir çok kişiye satarak milyonlarca dolarlık vurgun yaptıkları öğrenildi. Şüphelilerin 'call center' kurarak kendilerine kurban buldukları tespit edildi. Şüphelilerin devre mülkü olan kişileri telefon aradıkları ve "Mülkünüzü yabancı kişilere 5 katı fiyata satabiliriz." teklifi götürdükleri öğrenildi. Mağdurları ikna eden şüphelilerin, masraflar için ödeme aldıkları, ayrıca aldıkları vekaletnameleri kullanarak kurbanları adına kredi çektikleri tespit edildi. Şebekenin şu ana kadar 200'ün üzerinde mağduru bulunduğu öğrenildi.

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LÜKS İÇİNDE YAŞADIKLARI TESPİT EDİLDİ

Polis operasyonunda gözaltına alınanların kullandıkları lüks otomobillere de polis tarafından el konduğu öğrenildi. Yalova'da gerçekleştirilen operasyonda çete lideri A.F.'ye ait olduğu öğrenilen 13 milyon lira değerinde Ferrari marka bir otomobilde bulunuyor. El konan lüks otomobiller Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü otoparkına getirildi. Ayrıca şüphelilerin dolandırıcılık olaylarından kazandıkları paralarla aldıkları 24 lüks ev ve arsa bulunduğu öğrenildi.

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MAĞDURLAR İSYANDA, GÖZALTI SAYISI ARTABİLİR

Olayın mağdurlarından Sabahattin Balkaya , "Beni Yalova'da bir termal siteye günü birlik davet ettiler biz de gittik, gitmez olaydık. Akşam kadar bize sunum yaptılar, Devremülk tanıtımı yaptılar. Bir odayı 50 kişiye satıyorlar. İstanbul'a geldiğimde beni Mecidiyeköy'deki bürolarına çağırdılar. Siz yanlış bir işlem yapmışsınız biz bunu düzeltelim dediler. Bana 5 tane dosya değiştirttiler. Ne olduğunu anlayamadan 1 milyon liraya yakın zararım var" dedi. Yetkililer operasyonunun sürdüğünü gözaltı sayısının ve mağdur sayısının önümüzdeki saatlerde artabileceğini söylediler.(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul dolandırıcı emlak lüks

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