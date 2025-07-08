Emmanuel Macron ve eşinden yeni kriz! Önce tokatladı şimdi de elini tutmadı! O anlar gündem oldu

Vietnam ziyareti sırasında kendisinden 25 yaş büyük eşi Brigitte Macron'dan tokat yiyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un görüntüler gündem olmuştu. Havalimanına inen uçağın kapısının açılmasının ardından yüzüne tokat yiyen Macron'un durumu bozuntuya vermemek için kameralara el sallaması da dikkatlerden kaçmamıştı. Daha sonra Macron, şakalaştıklarını söylemişti.

Aylar sonra ise Macron çifti, yeni bir krizle gündeme geldi. Üç günlük resmi ziyaret için İngiltere'ye gelen çift, ülkeye ayak basar basmaz gündem oldu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron uçaktan inerken eşi Brigitte'ye yardım etmek için elini uzattı.

EŞİNİN ELİNİ TUTMADI!

Eşi Emmanuel Macron'un elini havada bırakan Brigitte merdiveni tutmayı tercih etti. İkili arasında gerginlik olduğu görüldü. Daha sonra Fransa Cumhurbaşkanı, Prenses Kate'in elini öperek protokol selamlaşmasına geçti. Macron çiftini Galler Prensi William ve Prenses Kate karşıladı.