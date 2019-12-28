Emniyet'ten 'yerli polis aracı' paylaşımı: Sabırsızlıkla bekliyoruz

Yerli otomobilin ön tanıtımının yapılmasının ardından, tüm Türkiye'de heyecanla otomobillerin yollara çıkmasını bekliyor.

Yerli otomobillerin kamuda yaygın olarak kullanılacağı tahmin edilirken, Emniyet Müdürlüğü'nden dikkat çeken bir paylaşım geldi.

'SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ'

Resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi;

"Kendimize inandığımızda ve kendimize güvendiğimizde aşamayacağımız engel yoktur. Türkiye'nin otomobili hayırlı uğurlu olsun. Halkın huzur ve güveni için kullanmayı sabırsızlıkla bekliyoruz."





