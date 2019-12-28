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  4. Emniyet'ten 'yerli polis aracı' paylaşımı: Sabırsızlıkla bekliyoruz

Emniyet'ten 'yerli polis aracı' paylaşımı: Sabırsızlıkla bekliyoruz

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OTOMOBİL MOTOSİKLET  | Son Güncelleme

Yerli otomobilin tanıtılmasının ardından, Emniyet Müdürlüğü'nden dikkat çeken bir paylaşım geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda "Kullanmayı sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Emniyet'ten 'yerli polis aracı' paylaşımı: Sabırsızlıkla bekliyoruz

Yerli otomobilin ön tanıtımının yapılmasının ardından, tüm Türkiye'de heyecanla otomobillerin yollara çıkmasını bekliyor.

Yerli otomobillerin kamuda yaygın olarak kullanılacağı tahmin edilirken, Emniyet Müdürlüğü'nden dikkat çeken bir paylaşım geldi.

'SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ'

Resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi;

"Kendimize inandığımızda ve kendimize güvendiğimizde aşamayacağımız engel yoktur. Türkiye'nin otomobili hayırlı uğurlu olsun. Halkın huzur ve güveni için kullanmayı sabırsızlıkla bekliyoruz."

EMNİYET

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
super olmus milli arac yerli arac daha ne olsun yakismis
Haydi insallah vatana ve millete hayirli ugurlu olur
araç lüks sınıfında yalnız 50 bin dolardan aşşağıda olucağını zqannetmiyorum polis arabası olması için fazla pahalı değil mi ? nede olsa eğer alınırsa onun parası hazineden yani vatandaştan çıkıcak
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