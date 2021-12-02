Emrah Adıgüzel kimdir, kaç yaşında ve nereli? Emrah Adıgüzel nerede ve nasıl yakalandı?

PKK/KCK'lı terörist Pervin Arslan ile örgütün sözde üst düzey sorumlularından Duran Kalkan'ın korumalığını yapan Emrah Adıgüzel’in, İran’da görevlendirildiği ve bu ülkede örgütün bölge sorumluları arasında yer aldığı öğrenildi.

EMRAH ADIGÜZEL KİMDİR?

Millî İstihbarat Teşkilatı’nın başarılı operasyonuyla terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey sorumlularından Duran Kalkan'ın korumalığını yapan Emrah Adıgüzel Türkiye'ye getirildi. Emrah Adıgüzel’le birlikte PKK/KCK'lı terörist Pervin Arslan da Türkiye'ye getirildi.

Örgüte 2012’de katılarak Irak’ın kuzeyinde kırsal alanda faaliyet yürüten Emrah Adıgüzel, terör örgütü PKK/KCK’nın üst düzey sorumlularından Abbas kod isimli Duran Kalkan'ın 2 sene boyunca korumalığını yaptığı, örgütün Irak’ın kuzeyindeki Sincar, Gara ve Hakurk alanlarında faaliyet yürüttüğü, Sincar'da örgütün sözde İstihbarat sorumluluğunu yaptığı öğrenildi.

EMRAH ADIGÜZEL NEREDE YAKALANDI?

Emrah Adıgüzel’in 2020’de İran’da görevlendirildiği ve bu ülkede terör örgütünün bölge sorumluları arasında yer aldığı öğrenildi. 2014’te örgütün kırsal kadrolarına katılan Sarina/Diljin kod Pervin Arslan’ın da Irak’un kuzeyindeki Metina ve Suriye’nin kuzeyinde faaliyet yürüttüğü, örgütün saldırı/sabotaj/suikast birimlerinde yer aldığı açıklandı.





