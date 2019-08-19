Emrah Banu Parlak'ın klibini kaldırttı!

Arabada çektiği kısa kliplerle popüler olan sonrasında da şarkıcılığa yönelen Banu Parlak, geçtiğimiz günlerde sözleri Şükrü Kekevi, müziği ise Emrah'a ait olan Belalım Benim şarkısını kendi yorumuyla söyleyerek klip çekti.

Parlak'ın kısa sürede büyük beğeni toplayan şarkısına ilk tepki ise Emrah'tan geldi.

Yeni şarkısı Belalım Benim'i çıkaran Banu Parlak, kısa sürede hayranlarının büyük ilgisini gördü. Ancak Parlak'ın büyük emek vererek hazırladığı yeni şarkısı gerekli izinler alınmadığı için kaldırıldı. Belalım Benim şarkısını ilk okuyan Emrah, Parlak'a ulaşarak klibi yayından kaldırttı.

"BİZİMKİ GÖZE BATMIŞ"

Banu Parlak, klibih yayından kaldırıldığını Instagram hesabından şu sözlerle duyurdu:

"Emrah Abi'nin talimatı ile şarkımız yayından kalkmıştır. Büyüğümüzdür sözünün üstüne söz söylemeyiz kaldırıyoruz. Paylaşan destek olan herkese sonsuz teşekkürler. Daha güzel şarkılarla devam edeceğiz yılmak yok! Aynı şarkının bir dünya coverı varken bizim ki batmış göze herkesin canı sağ olsun vardır bir bildiği..."