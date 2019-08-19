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Emrah Banu Parlak'ın klibini kaldırttı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 10:12 | Son Güncelleme

Şarkıcı Emrah, müziği kendisine ait olan Belalım Benim şarkısını okuyan Banu Parlak'ın klibini kaldırttı. Şarkının sözlerini yazan Şükrü Kekevi ile buluşan Parlak, Emrah'a sitem etti.

Arabada çektiği kısa kliplerle popüler olan sonrasında da şarkıcılığa yönelen Banu Parlak, geçtiğimiz günlerde sözleri Şükrü Kekevi, müziği ise Emrah'a ait olan Belalım Benim şarkısını kendi yorumuyla söyleyerek klip çekti.

Parlak'ın kısa sürede büyük beğeni toplayan şarkısına ilk tepki ise Emrah'tan geldi.

Yeni şarkısı Belalım Benim'i çıkaran Banu Parlak, kısa sürede hayranlarının büyük ilgisini gördü. Ancak Parlak'ın büyük emek vererek hazırladığı yeni şarkısı gerekli izinler alınmadığı için kaldırıldı. Belalım Benim şarkısını ilk okuyan Emrah, Parlak'a ulaşarak klibi yayından kaldırttı.

"BİZİMKİ GÖZE BATMIŞ"

Banu Parlak, klibih yayından kaldırıldığını Instagram hesabından şu sözlerle duyurdu:

"Emrah Abi'nin talimatı ile şarkımız yayından kalkmıştır. Büyüğümüzdür sözünün üstüne söz söylemeyiz kaldırıyoruz. Paylaşan destek olan herkese sonsuz teşekkürler. Daha güzel şarkılarla devam edeceğiz yılmak yok! Aynı şarkının bir dünya coverı varken bizim ki batmış göze herkesin canı sağ olsun vardır bir bildiği..."

EMRAH'A SİTEM ETTİ

Yaşanan olay sonrası şarkının söz yazarı ile buluşan Banu Parlak, "Çok önemli bir büyüğümüzün de dediği gibi 'Eser üretin, kalıcı olun' yani Şükrü Baba gibi. Belalım Benim'in söz yazarıdır. Böyle kimse bilmez, başkalarınmış gibi gözükür ama Unutabilsemler, Belalım Benimler, İhtiyacı Varlar, Ben Nasıllar. Bunların hepsinin söz yazarı Şükrü Baba'dır. Kimse üzerine yatmasın. Görmemezlikten gelmesin" diyerek Emrah'a gönderme yaptı.

YENİ ŞARKI ÇIKARIYOR

Klibi kaldırıldığı için büyük üzüntü yaşayan Banu Parlak, dün gece yeniden stüdyoya girdiğini ve sabaha kadar çalıştığını ve yeni şarkısının yarın piyasaya çıkacağını duyurdu.

"AKIL VERMEM, NASİHAT VERMEM"

Banu Parlak'ın açıklamalarından sonra sosyal medya hesabının video paylaşan Emrah, "Sosyal medyayı çok çok aktif kullanan biri değilim ve sosyal medyadan kimseye akıl vermem. Nasihat vermem. Müziğe gönül vermiş genç arkadaşlar, sizlere tavsiyem şu; eser üretin. Eserleriniz olsun, göreceksiniz çok daha kalıcı olacaksınız ve daha daha başarılı olacaksınız. O eseri ürettikten sonra bir eserin ne kadar değerli olduğunu, ne kadar önemli olduğunu çok çok daha iyi anlayacaksınız" dedi.

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