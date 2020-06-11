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Emrah'ı isyan ettirdiler! "Detone seslerine rağmen..."

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2020 01:42 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Emrah, sosyal medya hesabından, Youtube'da yüksek sayıda izlenme oranlarına yaklaşan şarkılara ve onları yorumlayan isimlere sert göndermede bulundu.

Emrah'ı isyan ettirdiler! "Detone seslerine rağmen..."

Emrah dinlediği çok popüler bir şarkının yorumcusuna eleştirerek ve sesinin detone ve sirtone olduğunu söyledi. Emrah, dijital mecrada tıklanmalarıyla ünlü olan isimleri şu sözlerle eleştirdi:

“Az önce denk geldim, milyonlar tıklanmış bir şarkıya yorumcunun bu kadar detone ve sirtone olmasına rağmen yüksek sayıda izlenmesi olmasına gerçekten çok ama çok şaşırdım. Hayretler içerisindeyim. İnsanların güzel sesler ve şarkılar dinlemesi dileğiyle.”

emrah

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VİDEO YAYINLADI!

Emrah, Instagram'daki paylaşımlarının ardından bir video yayınlayarak konuya açıklık getirdi.


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